۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۹

۶۰ حلقه چاه غیرمجاز در دشت شیراز مسدود شد

شیراز-مدیر امور آب شیراز از انسداد ۶۰ حلقه چاه غیرمجاز و توقیف حفاری غیرمجاز در دشت شیراز از ابتدای امسال خبر داد و تأکید کرد: برخورد با برداشت‌های غیرقانونی از منابع آب، با جدیت ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا احمدی با اشاره به آغاز عملیات مقابله با تخلفات آبی در ابتدای سال جاری، گفت: عملیات تخریب و پر کردن چاه‌های غیرمجاز، توقیف دستگاه‌های حفاری غیرمجاز، جمع‌آوری لوله‌های انتقال آب غیرمجاز و دیگر اقدامات لازم، از ابتدای سال شروع شده و با قوت ادامه دارد.

وی با بیان اینکه پر و مسلوب المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز آب اقدامی کاملاً قانونی است ادامه داد: از ابتدای امسال، طی پیگیری‌ها و بازدیدهای میدانی گروه گشت و بازرسی دشت شیراز و با اخذ احکام قضائی، ۶۰ حلقه چاه غیرمجاز پس از شناسایی، صدور و ابلاغ اخطار به مالکان و پیگیری‌های پیاپی، پر و مسلوب المنفعه شده است.

مدیر امور آب شیراز افزود: در همین مدت، ۲ دستگاه تراکتور و ۹ دستگاه کمپرسور که برای حفاری غیرمجاز استفاده می‌شد، شناسایی و توقیف شده است؛ علاوه بر آن، ۳۵ مورد لوله انتقال آب غیرمجاز جمع‌آوری و ۴۴ مورد رفع تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها نیز به سرانجام رسیده است.

احمدی با اشاره به اینکه بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، نگهداری و استفاده از ادوات حفاری بدون داشتن مجوز، تخلف محسوب می‌شود، گفت: گروه گشت و بازرسی در منطقه حضوری مداوم دارد و هرگونه برداشت غیرمجاز از منابع آب، اعم از سطحی و زیرزمینی را رصد می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه تنش و بحران آب امروز به مسئله‌ای جهانی تبدیل شده است، افزود: با ارتقای دانش و آگاهی مردم، بهره‌گیری از راهکارهای مدیریت هوشمند و پررنگ کردن مسئولیت اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی در مواجهه با منابع آب، می‌توان با امید بیشتری درباره آینده بدون تنش آبی سخن گفت.

مدیر امور آب شیراز نقش رسانه‌ها را در این مسیر بسیار اثرگذار دانست و گفت: رسانه و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی و آموزش، نقشی جدی در بهبود شرایط دارد. رسانه‌ها از یک‌سو با تأثیر بر طرز فکر و تغییر سبک زندگی مردم، و از سوی دیگر با تقویت همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی و ارتقای تعامل با دانشگاه‌ها، می‌توانند به برداشتن گام‌های بلند و مؤثر برای غلبه بر بحران آب، که از دهه‌ها قبل آغاز شده است، کمک کنند.

