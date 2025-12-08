۶۰ حلقه چاه غیرمجاز در دشت شیراز مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا احمدی با اشاره به آغاز عملیات مقابله با تخلفات آبی در ابتدای سال جاری، گفت: عملیات تخریب و پر کردن چاه‌های غیرمجاز، توقیف دستگاه‌های حفاری غیرمجاز، جمع‌آوری لوله‌های انتقال آب غیرمجاز و دیگر اقدامات لازم، از ابتدای سال شروع شده و با قوت ادامه دارد.

وی با بیان اینکه پر و مسلوب المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز آب اقدامی کاملاً قانونی است ادامه داد: از ابتدای امسال، طی پیگیری‌ها و بازدیدهای میدانی گروه گشت و بازرسی دشت شیراز و با اخذ احکام قضائی، ۶۰ حلقه چاه غیرمجاز پس از شناسایی، صدور و ابلاغ اخطار به مالکان و پیگیری‌های پیاپی، پر و مسلوب المنفعه شده است.

مدیر امور آب شیراز افزود: در همین مدت، ۲ دستگاه تراکتور و ۹ دستگاه کمپرسور که برای حفاری غیرمجاز استفاده می‌شد، شناسایی و توقیف شده است؛ علاوه بر آن، ۳۵ مورد لوله انتقال آب غیرمجاز جمع‌آوری و ۴۴ مورد رفع تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها نیز به سرانجام رسیده است.

احمدی با اشاره به اینکه بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، نگهداری و استفاده از ادوات حفاری بدون داشتن مجوز، تخلف محسوب می‌شود، گفت: گروه گشت و بازرسی در منطقه حضوری مداوم دارد و هرگونه برداشت غیرمجاز از منابع آب، اعم از سطحی و زیرزمینی را رصد می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه تنش و بحران آب امروز به مسئله‌ای جهانی تبدیل شده است، افزود: با ارتقای دانش و آگاهی مردم، بهره‌گیری از راهکارهای مدیریت هوشمند و پررنگ کردن مسئولیت اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی در مواجهه با منابع آب، می‌توان با امید بیشتری درباره آینده بدون تنش آبی سخن گفت.

مدیر امور آب شیراز نقش رسانه‌ها را در این مسیر بسیار اثرگذار دانست و گفت: رسانه و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی و آموزش، نقشی جدی در بهبود شرایط دارد. رسانه‌ها از یک‌سو با تأثیر بر طرز فکر و تغییر سبک زندگی مردم، و از سوی دیگر با تقویت همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی و ارتقای تعامل با دانشگاه‌ها، می‌توانند به برداشتن گام‌های بلند و مؤثر برای غلبه بر بحران آب، که از دهه‌ها قبل آغاز شده است، کمک کنند.