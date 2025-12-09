به گزارش خبرگزاری مهر، محبوبه البرزی، عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه سلامت روان، اولویت جدی جامعه دانشگاهی است؛ از گسترش خدمات این مرکز در دانشگاه خبر داد و گفت: دانشگاه شیراز با نگاهی تخصصی، تمام ظرفیت‌های آموزشی، فرهنگی و مشاوره‌ای خود را به کار گرفته تا فضایی آرام و ایمن برای رشد علمی و روانی دانشجویان فراهم کند.

استاد روان‌شناسی دانشگاه شیراز با توضیح اینکه بحران روان‌شناختی در هر جامعه‌ای، به‌ویژه جامعه آموزشی مثل دانشگاه یا آموزش و پرورش، ماهیت سرایتی و زنجیره‌وار دارد، تأکید کرد: در زمان وقوع بحران‌های روان‌شناختی، بهترین راه‌حل اقدام زیر نظر متخصصان مراکز مشاوره است.

وی تأکید کرد: عموم افراد باید در نشر اطلاعات و اخبار مربوط به این حوزه از منابع رسمی، به‌ویژه روابط‌عمومی دانشگاه پیروی کنند تا هم دغدغه‌ها کاهش یابد و هم سلامت روان جامعه علمی حفظ شود. همچنین، برای پیشگیری از تکرار وقایع مشابه و حفظ کرامت افراد، از انتشار هرگونه نام، خبر، تصویر یا جزئیات مربوط به بحران، در هر رسانه و تحت هر شرایطی به‌شدت خودداری شود.

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه شیراز از جامعه دانشگاهی خواست تا در شرایط وقوع بحران، برای حفظ و تقویت سلامت روان و انجام بهینه خدمات شبانه‌روزی مرکز مشاوره دانشگاه، این مرکز را همراهی کنند؛ چراکه آرامش دانشجو، آرامش استاد و دانشگاه است و آرامش جامعه دانشگاهی، آرامش کشور.

البرزی تأکید کرد: توجه به سلامت روان تنها مأموریت مرکز مشاوره نیست. هر بخش دانشگاه، از کلاس درس تا معاونت‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و دانشجویی، نقش مهمی در ایجاد محیطی سالم و حمایت‌گر دارد.

وی به محور فعالیت‌های این مرکز پرداخت و گفت: مرکز مشاوره تمرکز ویژه‌ای بر دو محور اصلی دارد: پیشگیری از آسیب‌های روانی و مداخله در بحران‌های روان‌شناختی؛ دو رویکردی که با همکاری بخش‌های مختلف دانشگاه به‌صورت نظام‌مند دنبال می‌شوند.

مرکز مشاوره؛ قلب آرامش دانشگاه شیراز

البرزی گفت: هدف اصلی مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه شیراز ایجاد محیطی آرام، ایمن و علمی برای پرداختن به مسائل روان‌شناختی جامعه دانشگاهی است. پیشگیری‌ها و مداخلات تخصصی ما با هدف حفظ سلامت روان جامعه دانشگاهی طراحی شده‌اند. این فعالیت‌ها نه‌تنها در سطح مدیریت بحران بلکه در آموزش، توانمندسازی و حمایت‌های روزمره دانشجویان گسترش یافته است. در بخش پیشگیری، مرکز مشاوره دانشگاه شیراز با تقویت شبکه‌ی مشاوران فعال در خوابگاه‌ها و دانشکده‌ها گام بزرگی برداشته است.

به گفته رئیس مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه، در هر دانشکده، دفتر ارتقا و مشاوره ایجاد شده تا مشاوران بتوانند در محیط‌های دانشجویی خدمات روان‌شناختی شایسته‌ای ارائه دهند و برنامه‌ها و کارگاه‌های توانمندسازی اجرا نمایند. این اقدام، دسترسی سریع و آسان دانشجویان به مشاوره‌های تخصصی را فراهم کرده است.

وی از ارتقا فعالیت‌های کانون همیاران سلامت روان در دانشگاه شیراز خبر داد و گفت: مرکز مشاوره دانشگاه شیراز افزون‌بر مشاوران تخصصی، با فعال‌سازی این کانون، بدنه دانشجویی را در مسیر فرهنگ‌سازی، آموزش و مشاوره یاری گرفته است. کانون همیاران سلامت روان دانشگاه با برگزاری برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و ترویجی، نقشی مؤثر در افزایش آگاهی و روحیه‌ی جمعی دانشجویان ایفا می‌کند.

ضرورت به‌کارگیری راه‌کارهای علمی در بحران‌های روان‌شناختی

رئیس مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه شیراز تأکید کرد: این دانشگاه در زمینه مداخله در بحران، با بهره‌گیری از استانداردهای علمی و جهانی عمل می‌کند. حضور چندبرابری مشاوران در خوابگاه‌ها، ارتباط مستقیم با استادان، همکاری با خانواده‌ها، تشکیل جلسات تخصصی برای ارزیابی و شناسایی دانشجویان در معرض آسیب و نشست‌های هم‌اندیشی با هیئت‌رئیسه و مسؤولان دانشگاه، برگزاری وبینارهای تخصصی ویژه دانشگاهیان، تهیه و توزیع محتواهای آموزشی و بازدید از خوابگاه‌های دانشجویی و نشست‌های صمیمانه با دانشجویان ازجمله‌ی اقدامات مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه شیراز در ماه‌های اخیر بوده است.