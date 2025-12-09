  1. استانها
  2. فارس
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۳

سلامت روان، سنگ‌بنای آرامش در جامعه دانشگاهی است

سلامت روان، سنگ‌بنای آرامش در جامعه دانشگاهی است

شیراز -رئیس مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه شیراز گفت: حفظ سلامت روان و آرامش در محیط‌های آموزشی، تنها با آگاهی، همدلی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و مشاوره‌ای ممکن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوبه البرزی، عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه سلامت روان، اولویت جدی جامعه دانشگاهی است؛ از گسترش خدمات این مرکز در دانشگاه خبر داد و گفت: دانشگاه شیراز با نگاهی تخصصی، تمام ظرفیت‌های آموزشی، فرهنگی و مشاوره‌ای خود را به کار گرفته تا فضایی آرام و ایمن برای رشد علمی و روانی دانشجویان فراهم کند.

استاد روان‌شناسی دانشگاه شیراز با توضیح اینکه بحران روان‌شناختی در هر جامعه‌ای، به‌ویژه جامعه آموزشی مثل دانشگاه یا آموزش و پرورش، ماهیت سرایتی و زنجیره‌وار دارد، تأکید کرد: در زمان وقوع بحران‌های روان‌شناختی، بهترین راه‌حل اقدام زیر نظر متخصصان مراکز مشاوره است.

وی تأکید کرد: عموم افراد باید در نشر اطلاعات و اخبار مربوط به این حوزه از منابع رسمی، به‌ویژه روابط‌عمومی دانشگاه پیروی کنند تا هم دغدغه‌ها کاهش یابد و هم سلامت روان جامعه علمی حفظ شود. همچنین، برای پیشگیری از تکرار وقایع مشابه و حفظ کرامت افراد، از انتشار هرگونه نام، خبر، تصویر یا جزئیات مربوط به بحران، در هر رسانه و تحت هر شرایطی به‌شدت خودداری شود.

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه شیراز از جامعه دانشگاهی خواست تا در شرایط وقوع بحران، برای حفظ و تقویت سلامت روان و انجام بهینه خدمات شبانه‌روزی مرکز مشاوره دانشگاه، این مرکز را همراهی کنند؛ چراکه آرامش دانشجو، آرامش استاد و دانشگاه است و آرامش جامعه دانشگاهی، آرامش کشور.

البرزی تأکید کرد: توجه به سلامت روان تنها مأموریت مرکز مشاوره نیست. هر بخش دانشگاه، از کلاس درس تا معاونت‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و دانشجویی، نقش مهمی در ایجاد محیطی سالم و حمایت‌گر دارد.

وی به محور فعالیت‌های این مرکز پرداخت و گفت: مرکز مشاوره تمرکز ویژه‌ای بر دو محور اصلی دارد: پیشگیری از آسیب‌های روانی و مداخله در بحران‌های روان‌شناختی؛ دو رویکردی که با همکاری بخش‌های مختلف دانشگاه به‌صورت نظام‌مند دنبال می‌شوند.

مرکز مشاوره؛ قلب آرامش دانشگاه شیراز

البرزی گفت: هدف اصلی مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه شیراز ایجاد محیطی آرام، ایمن و علمی برای پرداختن به مسائل روان‌شناختی جامعه دانشگاهی است. پیشگیری‌ها و مداخلات تخصصی ما با هدف حفظ سلامت روان جامعه دانشگاهی طراحی شده‌اند. این فعالیت‌ها نه‌تنها در سطح مدیریت بحران بلکه در آموزش، توانمندسازی و حمایت‌های روزمره دانشجویان گسترش یافته است. در بخش پیشگیری، مرکز مشاوره دانشگاه شیراز با تقویت شبکه‌ی مشاوران فعال در خوابگاه‌ها و دانشکده‌ها گام بزرگی برداشته است.

به گفته رئیس مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه، در هر دانشکده، دفتر ارتقا و مشاوره ایجاد شده تا مشاوران بتوانند در محیط‌های دانشجویی خدمات روان‌شناختی شایسته‌ای ارائه دهند و برنامه‌ها و کارگاه‌های توانمندسازی اجرا نمایند. این اقدام، دسترسی سریع و آسان دانشجویان به مشاوره‌های تخصصی را فراهم کرده است.

وی از ارتقا فعالیت‌های کانون همیاران سلامت روان در دانشگاه شیراز خبر داد و گفت: مرکز مشاوره دانشگاه شیراز افزون‌بر مشاوران تخصصی، با فعال‌سازی این کانون، بدنه دانشجویی را در مسیر فرهنگ‌سازی، آموزش و مشاوره یاری گرفته است. کانون همیاران سلامت روان دانشگاه با برگزاری برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و ترویجی، نقشی مؤثر در افزایش آگاهی و روحیه‌ی جمعی دانشجویان ایفا می‌کند.

ضرورت به‌کارگیری راه‌کارهای علمی در بحران‌های روان‌شناختی

رئیس مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه شیراز تأکید کرد: این دانشگاه در زمینه مداخله در بحران، با بهره‌گیری از استانداردهای علمی و جهانی عمل می‌کند. حضور چندبرابری مشاوران در خوابگاه‌ها، ارتباط مستقیم با استادان، همکاری با خانواده‌ها، تشکیل جلسات تخصصی برای ارزیابی و شناسایی دانشجویان در معرض آسیب و نشست‌های هم‌اندیشی با هیئت‌رئیسه و مسؤولان دانشگاه، برگزاری وبینارهای تخصصی ویژه دانشگاهیان، تهیه و توزیع محتواهای آموزشی و بازدید از خوابگاه‌های دانشجویی و نشست‌های صمیمانه با دانشجویان ازجمله‌ی اقدامات مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه شیراز در ماه‌های اخیر بوده است.

