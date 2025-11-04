شبانی: فارس نیازمند همگرایی ملی برای مدیریت منابع آبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شبانی شامگاه سه شنبه در دیدار با استاندار فارس ضمن تشریح وضعیت منابع آب و بخشی از عملکرد این شرکت در حوزه های آب و فاضلاب، گفت: از سال گذشته تاکنون بالغ بر ۲۱۷ پروژه آب و فاضلاب شامل ۲۰۴ پروژه آبرسانی و ۱۳ پروژه فاضلاب با اعتباری بالغ بر ۳,۰۸۲ میلیارد تومان در استان فارس گشایش یافته است که بخش قابل توجهی از آرامش آبی در استان را مرهون به ثمر نشستن همین پروژه های تامین آب هستیم.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۱۶ پروژه ی فاضلاب منتفع از تسهیلات بانک توسعه اسلامی با اعتباری بالغ بر ۳,۶۰۰ میلیارد تومان در شهرهای داراب، نی ریز، فسا، فیروزآباد، آباده و سپیدان به پیمانکاران ابلاغ گردید که بالغ بر ۲,۰۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار تاکنون جذب شده است و این پروژه ها به طور مجموع بالغ بر ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس افزود: از محل تسهیلات ماده ۵۶ هم در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱,۷۱۴ میلیارد ریال تسهیلات به منظور اجرای بخشی از خطوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب شهرهای جهرم، کازرون و اقلید جذب شده است و ۴۲۰ میلیارد ریال هم از همین محل در بخش آب شرب شهرستان جهرم هزینه شده است.

شبانی گفت: در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۲۵ میلیارد ریال تاکنون از محل تسهیلات ماده ۵۶ برای اجرای پروژه تامین آب در شهرستان جهرم جذب شده است. همچنین مرحله دوم طرح های فاضلاب شهرهای جهرم و کازرون و مرحله ی اول فاضلاب شهرهای نورآباد و استهبان برای اخذ تسهیلاتی به مبلغ ۱۶,۰۰۰ میلیارد ریال به منظور ایجاد بخشی از تأسیسات فاضلاب در این مناطق در دست پیگیری می باشد.

وی در خصوص تأمین اعتبار از محل کمک های خیرین ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ دریافت ۱۲۲ کیلومتر لوله از محل بنیاد خیریه حاج اکبر ابراهیمی توافق شده است که تاکنون ۷۵ کیلومتر از این مقدار جذب شده است.

مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس در خصوص طرح خود اتکایی در حوزه تأمین انرژی افزود: احداث ۳ نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ کیلوواتی در تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای آباده، فسا و نی ریز در دستور کار بود که نیروگاه خورشیدی آباده تکمیل و در مدار بهره برداری قرار گرفت و نیروگاه های خورشیدی نی ریز و فسا هم در حال اجرا می باشد.

شبانی گفت: تامین آب شرب سالم و پایدار یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور است که نیازمند همکاری مستمر و پای کار آمدن تمامی بخش‌هاست.

وی ادامه داد: شرایط اقلیمی استان فارس، فشار مضاعفی بر منابع آبی وارد کرده و بدون همراهی مردم و مسئولین، حفظ این منابع امکان‌پذیر نخواهد بود.

مدیرعامل شرکت آبفا افزود: شرکت آب و فاضلاب استان فارس با اجرای طرح‌های بزرگ و متعدد آبرسانی، تلاش می‌کند کیفیت و کمیت آب شرب را ارتقا دهد؛ اما بدون اصلاح الگوی مصرف و ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، این تلاش‌ها پایدار نخواهد بود.

شبانی گفت: ما نیازمند یک همگرایی ملی و مسئولیت اجتماعی فراگیر هستیم تا بتوانیم با مدیریت درست، از منابع محدود آبی به بهترین شکل استفاده کنیم.

رئیس هیات مدیره شرکت آبفا فارس تأکید کرد: رسانه‌ها و نهادهای آموزشی هم در کنار مسئولین نقش بسیار مهمی در ارتقاء آگاهی و تبیین مسئولیت های اجتماعی در حوزه مصرف بهینه آب دارند و ما قدردان همه فعالانی هستیم که با حمایت ها و مسئولیت پذیری هایشان همگام با ما در مسیر فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن الگوی صحیح مصرف آب در جامعه قدم برمی دارند.