۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

هنجارشکنی در ماراتن کیش هدفمند بود؛ باید با متخلفان برخورد شود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: هنجارشکنی در مسابقه دو ماراتن کیش کاملاً هدفمند بود، بنابراین باید با عوامل آن برخورد شود.

ابوالقاسم جراره در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به هنجارشکنی در مسابقه دو ماراتن کیش، اظهار کرد: ما قطعاً موافق ایجاد نشاط، شور، هیجان و تحرک اجتماعی در کشور چه در قالب جشن و چه در قالب فعالیت‌های ورزشی هستیم. این فضا برای جامعه لازم و مفید است، اما اگر این مسیر به‌گونه‌ای پیش برود که چارچوب‌های قانونی و شرعی زیر سوال برود، دچار تناقض می‌شویم.

وی ادامه داد: هدف ما از برگزاری رویدادهای ورزشی، رقم زدن اتفاقات مثبت است، نه رسیدن به نتایجی که موجب قبح‌شکنی و زیر پا گذاشتن اصول جامعه شود؛ چنین چیزی در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رخدادهای اخیر در مسابقه دو ماراتن کیش افزود: ممکن است در جامعه مواردی از بی‌حجابی مشاهده شود، اما این موضوع در یک ماراتن و مسابقه ورزشی سابقه نداشته و برای نخستین بار مشاهده شد؛ به نظر من این مسئله کاملاً هدفمند بوده است، بنابراین باید با عوامل آن برخورد شود. هدف برگزارکنندگان، اسپانسرها و حامیان این رویداد باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

وی در ادامه به نقش یکی از مجموعه‌های بانکی در این زمینه اشاره کرد و گفت: در رویداد دو ماراتن کیش، مجموعه‌ای بانکی را دیدم که اسپانسر بوده و لباس‌ها را نیز ظاهراً توزیع کرده است؛ در حالی که همان مجموعه در ایامی که مردم قصد کمک به فلسطین را داشتند، اجازه استفاده از سامانه‌اش را نمی‌داد. وقتی موضوع کمک به مظلوم و دفاع از بشریت مطرح است، مسیر را می‌بندند، اما در جایی که نگرانی اجتماعی ایجاد می‌شود و احتمال هنجارشکنی وجود دارد، بستر را فراهم می‌کنند؛ این موضوع حتماً قابل پیگیری است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ورود دستگاه‌های مسئول، تصریح کرد: مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد و دستگاه قضا نیز که وظیفه قانونی دارد، باید ریشه‌یابی و اقدام کند. ما به عنوان نمایندگان مردم وظیفه داریم هم به خواسته‌های معقول مردم توجه کنیم و فضای نشاط و بهره‌مندی از شرایط مطلوب، به‌ویژه در مناطق جنوبی کشور، را فراهم سازیم و هم با کسانی که قانون و شرع را زیر پا می‌گذارند، برخورد کنیم.

جراره در پایان خاطرنشان کرد: ایران یک کشور اسلامی است. هیچ‌کس را مجبور به پوشیدن چادر نمی‌کنیم، اما اصول و چارچوب‌هایی وجود دارد که باید رعایت شود. همان‌گونه که در تمام دنیا قانون حاکم است و هر فردی که در آن کشور زندگی، عبور یا سفر می‌کند باید قوانین را رعایت کند، در کشور ما نیز رعایت چارچوب‌های قانونی و شرعی لازم و ضروری است.

    نظرات

    • IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      32 38
      پاسخ
      مردم هنجارشکنی نکردند عده ای بیزنس من برای پول درآوردن و تبلیغ برای کیش هنجارشکنی می کنند. مال ها و کافه ها به وسیله پوشش های نامتعارف و گرفتن توجه ویو در یوتوب و اینستا، بازاریابی می کنند.
    • IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      99 29
      پاسخ
      آقای نماینده محترم ، هنجار شکنی یعنی ۱۰ برابر شدن قیمت‌ها . شما قیمت‌ها را کاهش دهید و تحریم‌ها را رفع کنید ، در آن صورت مشکلات فرهنگی هم به حداقل خواهد رسید .
      • شیما IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        8 19
        این اقدامات قطعا برنامه ریزی شده و در راستای هموار سازی بی عفتی در جامعه اسلامی است . مردم عفیف ایران خواستار توقف این سبک رویدادها و برخورد قاطع و قانونی با عوامل برگزار کننده و جریمه های سنگین می باشد.
      • منیژه US ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
        1 0
        ایول درست گفتی
    • IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      12 16
      پاسخ
      حاکم شرع باید دستور اشد مجازات برای هنجارشکنان را در کیش صادر کند تا درس عبرتی برای سایر هنجارشکنان شود تا با هراس هنجارشکنی کنند سراسر کشور ایران باید برای هنجارشکنان جهنم باشد تا بساط بی حجابی و ولنگاری در کشور ایران برچیده شود
    • IR ۲۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      45 45
      پاسخ
      قربون مظلومیتت آقا انشالله تو خاک ذلت ساییده بشن اونایی که خون به دلت میکنن
    • روشنگر IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      26 53
      پاسخ
      اگر برخورد قاطع ودرستی شده بود هزار بار دیگه تو هزار جا تکرار نمیشد
    • هموطن AT ۰۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      70 54
      پاسخ
      اگر باعاملان آن سخت برخورد نشود بزودی جریان های بزرگتری ارهنجارشکنی اجتماعی پیدا خواهد شد
    • IR ۰۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      24 44
      پاسخ
      چادر که نخواستند از شما. همان قبلا "رعایت می‌کردند. همانطور . قانون حجاب رعایت شود دشمنان را چرا دوست دارید شاد کنید؟؟. به اسلام. به قانون اسلامی وخون شهدا احترام بگذارید
    • جمال IR ۰۶:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      28 7
      پاسخ
      هنجار شکنی هیچ ربطی به مسائل اقتصادی و فقر ندارد، اتفاقا اونایی که رفتند کیش همه پولدار هستند، آدمای فقیر که نمیتونند برن کیش.البته گرانی چیز خوبی نیست .ودولت باعثش هست.و من تایید نمیکنم.
    • IR ۰۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      11 1
      پاسخ
      دمت گرم
    • سیدمحمدرضامرتضوی IR ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      10 10
      پاسخ
      کاملادرسته، بامسببین این توطئه مخصوصا بانکی که حامی آنها بوده به بشدّت بایدبرخوردقانونی ومردمی شود، انشاءاللّه.
    • آریایی IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      11 14
      پاسخ
      مبادا در این زمان حساس که بی عفتی بصورت دسته جمعی رخ داده ، قدمی عقب نشینی کنید حتما وحتما برخورد معقول و محکم و ادامه دار و بازدارنده باشد.
    • ناشناس IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      9 22
      پاسخ
      خدا لعنت کنه کسانی که عنوان حجاب اجباری را انداختن سر زبونها، وکسانی که حد وحدود خدا را زیرپا میگذارند با هر عنوانی، وبه دین و ایمان و مردم و مملکت خیانت میکنند و در صف دشمنان ایران و اسلام همون آمریکا و انگلیس و اسراییل قرار میگیرند.
    • IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      9 10
      پاسخ
      خدالعنت ونابودکنه کسانی روکه باهرعنوانی سعی دربی حجاب وبی حیاکردن زنان این کشوروبی غیرت کردن مردانش دارندوباهمراهی بادشمنان قسم خورده خداودین وایران وهمدستی باآنان سعی درپیاده کردن این اهداف شیطانی دارندلعنت ونابودی خدابرهمه زنان بی دینی که درکشوراسلامی که باخون شهدابه ثمررسیده بطورعمدی سعی دربیحجابی وبی حیایی درسطح جامعه رودارندولعنت ونابودی خدابیشترازهمه برمردان بی دین وبی تعصبی که پشت سراین زنان خبیث ایستادن واونهارودراین راه شیطانی همراهی وهمیاری میکنند
    • غلام خالدی IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      7 15
      پاسخ
      اگه جلوی این هنجارشکنی گرفته نشود به معنای پیروی از خط دشمن است
    • شیما IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      8 26
      پاسخ
      این اقدامات قطعا برنامه ریزی شده و در راستای هموار سازی بی عفتی در جامعه اسلامی است . مردم عفیف ایران خواستار توقف این سبک رویدادها و برخورد قاطع و قانونی با عوامل برگزار کننده و جریمه های سنگین می باشد.
    • مصطفی IR ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      5 18
      پاسخ
      به شدت باید با بدحجابها و بی حجابها برخورد شود هنجارشکنی باید از بین بره
    • IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      3 3
      پاسخ
      خدا لعنت کند کسانی را تا اسم حجاب می‌آید مشکل اقتصادی را وسط می‌کشند آیا کسانی که در کیش کشف حجاب کردند مشکل اقتصادی داشتند آن هاازقشر مرفه بو‌دند
    • IR ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      3 4
      پاسخ
      ما نمی‌گوییم که همه زنان باید چادری شوند حداقل در جامعه اسلامی حرمت داشته باشند حداقل یک روسری سرکنند و عفت داشته باشند

