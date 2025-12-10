حجت‌الاسلام حسنعلی اخلاقی‌امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حواشی مسابقه دو ماراتن کیش، اظهار کرد: ضمن اینکه اصل ورزش و نشاط در جامعه مورد تأیید و تأکید ماست، اما رعایت قوانین کشور در همه جای کشور باید مورد توجه همه متولیان امر باشد و مجلس شورای اسلامی نیز پیگیر اجرای قانون در سراسر کشور است.

وی با تأکید بر اینکه دهن‌کجی به قانون قطعاً پذیرفتنی نیست، افزود: کمیسیون فرهنگی مجلس اخیراً درباره این موضوع جلسه‌ای برگزار کرد و تصمیمات مهمی اتخاذ شد. در این راستا نامه‌ای به دادستانی کل کشور ارسال شد و به وزیر اقتصاد نیز تذکر داده شد تا با مسئولان منطقه آزاد کیش برخورد جدی صورت گیرد و عوامل قانون‌شکن مورد پیگیری قانونی قرار گیرند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باز هم تأکید می‌کنم که اصل ورزش، به ویژه در حوزه بانوان، یک امر ضروری و مناسب است، اما قوانین باید طبق روابط و چارچوب‌های کشور رعایت شود. هیچ کسی نمی‌تواند قانون را دور بزند و هرگونه کوتاهی در اجرای قوانین برای مجموعه‌های دولتی و نهادهای مرتبط با حاکمیت پذیرفتنی نیست.

اخلاقی‌امیری در واکنش به حمایت مالی بلوبانک از ماراتن کیش، گفت: ما در کمیسیون فرهنگی این موضوع را هم مورد بررسی قرار دادیم. گاهی اوقات ممکن است یک اتفاق در یک گوشه کشور و در مجموعه‌هایی که به اصطلاح ذیل نظام اداری فعالیت نمی‌کنند رخ دهد که در این موارد، حتماً نیازی نیست ما به آن موضوع بپردازیم، اما وقتی یک مجموعه و سیستم بانکی کشور در یک بخشی مانند مسابقات ورزشی دخالت می‌کند و همچنین مسئول منطقه آزاد کیش در این زمینه ورود دارد، باید با متخلفان برخورد شود.

وی تصریح کرد: لازم است سازوکارهای نظارتی تقویت شوند تا چنین اتفاقاتی در آینده تکرار نشود و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی در کشور در چارچوب قانون برگزار شود. البته حمایت از ورزش بانوان و توسعه فرهنگ نشاط اجتماعی همواره مدنظر مجلس خواهد بود، مشروط بر اینکه قوانین کشور رعایت شوند.