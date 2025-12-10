  1. سیاست
ماراتن کیش زیر ذره‌بین کمیسیون فرهنگی مجلس؛ با متخلفان برخورد می‌شود

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد: ما نامه‌ای به دادستانی کل کشور و تذکری به وزیر اقتصاد دادیم مبنی بر اینکه باید با مسئولان منطقه آزاد کیش برخورد جدی صورت گیرد.

حجت‌الاسلام حسنعلی اخلاقی‌امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حواشی مسابقه دو ماراتن کیش، اظهار کرد: ضمن اینکه اصل ورزش و نشاط در جامعه مورد تأیید و تأکید ماست، اما رعایت قوانین کشور در همه جای کشور باید مورد توجه همه متولیان امر باشد و مجلس شورای اسلامی نیز پیگیر اجرای قانون در سراسر کشور است.

وی با تأکید بر اینکه دهن‌کجی به قانون قطعاً پذیرفتنی نیست، افزود: کمیسیون فرهنگی مجلس اخیراً درباره این موضوع جلسه‌ای برگزار کرد و تصمیمات مهمی اتخاذ شد. در این راستا نامه‌ای به دادستانی کل کشور ارسال شد و به وزیر اقتصاد نیز تذکر داده شد تا با مسئولان منطقه آزاد کیش برخورد جدی صورت گیرد و عوامل قانون‌شکن مورد پیگیری قانونی قرار گیرند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باز هم تأکید می‌کنم که اصل ورزش، به ویژه در حوزه بانوان، یک امر ضروری و مناسب است، اما قوانین باید طبق روابط و چارچوب‌های کشور رعایت شود. هیچ کسی نمی‌تواند قانون را دور بزند و هرگونه کوتاهی در اجرای قوانین برای مجموعه‌های دولتی و نهادهای مرتبط با حاکمیت پذیرفتنی نیست.

اخلاقی‌امیری در واکنش به حمایت مالی بلوبانک از ماراتن کیش، گفت: ما در کمیسیون فرهنگی این موضوع را هم مورد بررسی قرار دادیم. گاهی اوقات ممکن است یک اتفاق در یک گوشه کشور و در مجموعه‌هایی که به اصطلاح ذیل نظام اداری فعالیت نمی‌کنند رخ دهد که در این موارد، حتماً نیازی نیست ما به آن موضوع بپردازیم، اما وقتی یک مجموعه و سیستم بانکی کشور در یک بخشی مانند مسابقات ورزشی دخالت می‌کند و همچنین مسئول منطقه آزاد کیش در این زمینه ورود دارد، باید با متخلفان برخورد شود.

وی تصریح کرد: لازم است سازوکارهای نظارتی تقویت شوند تا چنین اتفاقاتی در آینده تکرار نشود و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی در کشور در چارچوب قانون برگزار شود. البته حمایت از ورزش بانوان و توسعه فرهنگ نشاط اجتماعی همواره مدنظر مجلس خواهد بود، مشروط بر اینکه قوانین کشور رعایت شوند.

