«عکاس خیابانی» که شهید شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «عکاس خیابانی» شهید مدافع امنیت حسین سرسنگی به روایت پدر، به قلم محمد حیدری محمدی و به کوشش محمدعلی جعفری از سوی انتشارات روایت فتح منتشر شد.
این کتاب روایتی صمیمی، نزدیک و پدرانه از زندگی شهید حسین سرسنگی، جوان ۲۲ ساله یزدی است که در ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ در منطقه راسک سیستان و بلوچستان به شهادت رسید. حسین سرسنگی از نوجوانی روحیهای هنرمندانه، پرتلاش و باانگیزه داشت؛ از آرزوی راهاندازی آتلیه عکاسی تا سالها تلاش و قهرمانی در ورزشهای رزمی. اما آنچه او را از دیگران متمایز میکرد، مسیر معنوی و شور درونیاش برای خدمت و دفاع از مردم بود؛ مسیری که سرانجام او را به جمع مدافعان امنیت رساند.
کتاب «عکاس خیابانی» با نثری ساده، صمیمانه و خواندنی، زندگی حسین را از زبان پدرش بازگو میکند؛ روایتی که از روزهای کودکی تا لحظات پایانی زندگی شهید ادامه مییابد و خواننده را با دغدغهها، تلاشها، شکستها، پیروزیها و رؤیاهای یک جوان دهه هشتادی آشنا میسازد. این روایت پدرانه، کتاب را به اثری متفاوت در حوزه ادبیات مقاومت تبدیل کرده است؛ اثری که علاوه بر مستندسازی یک زندگی کوتاه اما درخشان، تصویری روشن از نسل جوان امروز ارائه میدهد.
این کتاب در ۱۴۸ صفحه، همراه با تصاویر و اسناد منتشر شده و نخستین چاپ آن با تیراژ ۱۱۰۰ نسخه در پاییز ۱۴۰۴ روانه بازار نشر شده است.
