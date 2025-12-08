آبنوش: توجه به ورزش روستایی و حمایت از قهرمانان در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سالار آبنوش ظهر دوشنبه در نشست شورای ورزش استان با اشاره به ظرفیتهای ویژه ورزشی استان اظهار کرد: همه ما به دنبال اعتلا و حرکت جهشی در ورزش قزوین هستیم و انتظار داریم نگاه ویژهای به پروژههای نیمهتمام ورزشی صورت گیرد.
وی با تأکید بر اهمیت ورزش روستایی و مناطق کمبرخوردار افزود: توسعه زیرساختهای ورزشی در این مناطق باید در اولویت قرار گیرد تا عدالت ورزشی محقق شود و جوانان روستاها نیز بتوانند از امکانات مناسب بهرهمند شوند.
آبنوش تصریح کرد: استان قزوین دارای استعدادهای بینظیر قهرمانان ورزشی است و باید علاوه بر ورزشهای حرفهای، به همه رشتهها و قابلیتهای ورزشی توجه ویژه شود.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع اشتغال قهرمانان اشاره کرد و گفت: لازم است طرحها و لوایح حمایتی برای ایجاد فرصتهای شغلی ورزشکاران تدوین شود تا آنان پس از دوران حرفهای نیز بتوانند به جامعه خدمت کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: توجه به زیرساختها، حمایت از ورزشکاران نخبه و توسعه ورزش همگانی محور برنامههای ما برای ارتقای وضعیت ورزشی استان قزوین خواهد بود و انتظار داریم وزارت ورزش نیز حمایت لازم را در این زمینه انجام دهد.
نظر شما