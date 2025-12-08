شیبانی: هجوم ملخ ها در خراسان رضوی تحت کنترل است

نسرین شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضعیت حضور ملخ در مزارع استان خراسان رضوی به صورت روزانه پایش شده و مراقبت کامل در حال انجام است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: تاکنون بیش از ۵۰ درصد کانون‌های ملخ در سطح استان پایش شده و رصد و پایش مابقی کانون‌ها ادامه دارد.

وی افزود: به‌منظور تحلیل و ارزیابی درست و به‌موقع از ملخ استان، نیاز به کانون‌یابی، برآورد جمعیت و هشیاری کامل کارشناسان است.

شیبانی اظهار کرد: در این خصوص آمادگاه ملخ استان نیز در حال تعمیر و تجهیز خودروهای سمپاش بوده تا به محض فعال شدن کانون‌های ملخ اقدام به‌موقع صورت گیرد.