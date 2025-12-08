  1. اقتصاد
ثبات دلار در بازار ارز تجاری؛ معاملات همچنان در مسیر کنترل‌ شده

دلار توافقی امروز بدون نوسان جدی در محدوده ۷۳ هزار تومان معامله شد؛ سایر ارزها نیز تغییرات محدود داشتند و بانک مرکزی بر الزام رفع تعهد از مسیر بازار تجاری تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دلار توافقی (اسکناس) در بازار ارز تجاری امروز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ با نرخ ۷۳ هزار و ۳۹۱ تومان معامله شد؛ رقمی که ثبات نسبت به روز کاری گذشته را نشان می‌دهد. قیمت حواله دلار نیز ۷۱ هزار و ۲۵۴ تومان اعلام شد.

در سایر ارزها، اسکناس درهم امارات به ۱۹ هزار و ۹۸۴ تومان و حواله آن به ۱۹ هزار و ۴۰۲ تومان رسید. اسکناس یورو ۸۵ هزار و ۴۴۵ تومان و حواله یورو ۸۲ هزار و ۹۵۷ تومان قیمت خورد.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌های اخیر خود بار دیگر تأکید کرده است که همه فرایندهای رفع تعهد ارزی باید صرفاً از مسیر عرضه ارز در بازار تجاری انجام شود.

از بهمن‌ماه سال گذشته و پس از حذف سامانه نیما، تمامی معاملات صادراتی و وارداتی کشور در بازار ارز تجاری متمرکز شده است؛ سیاستی که دولت هدف آن را نزدیک‌سازی نرخ ارز تجاری و آزاد و حذف رانت ارزی عنوان کرده بود.

