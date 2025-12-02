افت دلار توافقی در بازار ارز تجاری

به گزارش خبرنگار مهر، دلار توافقی (اسکناس) در بازار ارز تجاری امروز سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ با نرخ ۷۳ هزار و ۶۹۳ تومان معامله می‌شود که نسبت به روز کاری گذشته کاهش دارد. قیمت حواله دلار نیز به ۷۱ هزار و ۵۴۷ تومان رسیده است.

در بخش سایر ارزها، نرخ اسکناس درهم امارات ۲۰ هزار و ۶۶ تومان و حواله آن ۱۹ هزار و ۴۸۱ تومان اعلام شده است. همچنین اسکناس یورو در بازار ارز تجاری با قیمت ۸۵ هزار و ۶۵۱ تومان و حواله یورو با ۸۳ هزار و ۱۵۶ تومان دادوستد می‌شود.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌های اخیر خود بار دیگر تأکید کرده است که رفع تعهد ارزی تنها از مسیر عرضه ارز در بازار تجاری امکان‌پذیر است و صادرکنندگان برای تسویه تعهدات خود باید ارز را در همین بازار عرضه کنند.

از بهمن‌ماه سال گذشته و پس از حذف سامانه نیما، تمام معاملات صادراتی و وارداتی در بازار ارز تجاری متمرکز شده است؛ سیاستی که دولت هدف اصلی آن را نزدیک‌سازی نرخ ارز تجاری به بازار آزاد، جلوگیری از چندنرخی شدن و حذف رانت‌های ارزی عنوان کرده است.