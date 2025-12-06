ثبات دلار توافقی در بازار تجاری؛ ادامه تأکید بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، دلار توافقی (اسکناس) امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ در بازار ارز تجاری با نرخ ۷۳ هزار و ۸۵۲ تومان معامله شد؛ رقمی که نسبت به روز کاری گذشته ثبات را نشان می‌دهد. قیمت حواله دلار نیز در سطح ۷۱ هزار و ۷۰۱ تومان قرار گرفت.

در سایر ارزها، اسکناس درهم امارات ۲۰ هزار و ۱۰۹ تومان و حواله آن ۱۹ هزار و ۵۲۳ تومان اعلام شده است. اسکناس یورو در بازار ارز تجاری ۸۵ هزار و ۹۳۱ تومان و حواله یورو ۸۳ هزار و ۴۲۸ تومان قیمت‌گذاری شده است.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌های اخیر خود بار دیگر تأکید کرده که رفع تعهد ارزی تنها از طریق عرضه ارز در بازار تجاری صورت می‌گیرد. پس از حذف سامانه نیما در بهمن‌ماه سال گذشته، تمام معاملات صادراتی و وارداتی کشور در بازار ارز تجاری متمرکز شد؛ سیاستی که دولت هدف آن را نزدیک‌سازی نرخ ارز تجاری و آزاد و حذف رانت ارزی عنوان کرده است.