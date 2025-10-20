به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین دهناد رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر قم با اشاره به چالشهای پروژه مونوریل گفت: فارغ از اینکه برخی از تصمیمگیران گذشته امروز در جایگاه منتقد قرار گرفتهاند، باید پذیرفت که اجرای پروژه مونوریل از ابتدا اقدامی اشتباه بود.
وی افزود: برای حل این معضل، از افرادی با ذهن باز و توانایی ایدهپردازی استفاده شده تا بتوان راهکارهای کاربردی و مؤثر ارائه داد.
دهناد با اشاره به ظرفیتهای پارکسوار شمالی تصریح کرد: میتوان در مجاورت مسیر مونوریل، طرحهایی با توجیه اقتصادی و کریدورهای ارتباطی متصل به مترو ایجاد کرد تا این سیستم حملونقل کارآمدتر شود.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر قم هدف اصلی مدیریت شهری را ایجاد تقاضای سفر برای پروژه مونوریل عنوان کرد و گفت: در طرح جامع حملونقل قم باید کاربریهایی تعریف شود که جاذب جمعیت باشند و بتوانند به شکل هابهای گردشگری، فرهنگی، تفریحی و آموزشی عمل کنند.
وی جذب سرمایهگذار و ایجاد توجیه اقتصادی را اصلیترین راهکار تکمیل پروژه مونوریل دانست و افزود: شهرداری قم عزم خود را برای حل این معضل جزم کرده است.
دهناد با اشاره به چالشهای موجود در مسیر مونوریل گفت: کمبود تقاضای سفر، استقبال پایین از این شیوه حملونقل و نبود کاربریهای مولد سفر در اطراف مسیر از جمله مشکلات اصلی این طرح است.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر قم در پایان یادآور شد: پروژه مونوریل در دولت شهید رئیسی بهصورت ویژه پیگیری میشد، اما با تغییر دولت، رویکردها نسبت به این پروژه متفاوت شده و نیازمند بازنگری جدی است.
نظر شما