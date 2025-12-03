به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت برای دومین روز پیاپی در معاملات روز چهارشنبه کاهش یافت. سرمایه‌گذاران منتظرند ببینند آیا مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین می‌تواند مسیر افزایش عرضه جهانی نفت را هموار کند یا نه. نگرانی‌ها درباره مازاد عرضه همچنان ادامه دارد و رشد ذخایر جهانی این نگرانی را تشدید کرده است.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۳ سنت، معادل ۰.۲۱ درصد کاهش، به ۶۲ دلار و ۴۶ سنت رسید. نفت وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۱۲ سنت، معادل ۰.۲۰ درصد افت، در سطح ۵۸ دلار و ۶۳ سنت معامله می‌شود. نفت برنت روز سه‌شنبه ۱.۱ درصد و نفت آمریکا ۱.۲ درصد کاهش قیمت را ثبت کردند.

دولت روسیه اعلام کرد فرستادگان ارشد دونالد ترامپ و رئیس‌جمهور روسیه پس از یک جلسه ۵ ساعته نتوانستند درباره توافق صلح احتمالی با اوکراین به نتیجه برسند. بازارهای جهانی نفت منتظرند ببینند آیا این گفت‌وگوها می‌تواند به کاهش تحریم‌ها علیه شرکت‌های نفتی روسیه از جمله روس‌نفت و لوک‌اویل منجر شود یا نه.

پوتین روز سه‌شنبه قدرت‌های اروپایی را متهم کرد که با ارائه پیشنهادهایی «عمداً غیرقابل قبول برای مسکو»، مانع تلاش‌های آمریکا برای پایان جنگ می‌شوند. این فضای مبهم، نگرانی‌ها درباره تداوم محدودیت عرضه نفت روسیه برای خریدارانی چون چین و هند را افزایش داده است.

همزمان، تشدید حملات پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه و حمله اخیر به پایانه‌های صادراتی در سواحل دریای سیاه، ریسک‌های ژئوپلیتیک در بازار نفت را پررنگ‌تر کرده است.

در سوی دیگر، رشد ذخایر نفتی آمریکا نیز به نگرانی‌ها درباره مازاد عرضه دامن زده است. مؤسسه نفت آمریکا اعلام کرد ذخایر نفت خام این کشور در هفته منتهی به ۲۸ نوامبر ۲.۴۸ میلیون بشکه افزایش یافته و ذخایر بنزین ۳.۱۴ میلیون بشکه و میعانات گازی ۲.۸۸ میلیون بشکه رشد داشته است.