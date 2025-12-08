طرح پنتاگون برای اختصاص ۸۰۰ میلیون دلار کمک به اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه اطلاع رسانی کنگره آمریکا، طبق پیش‌نویس «قانون اختیارات دفاع ملی» این کشور، قرار است در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷، در مجموع ۸۰۰ میلیون دلار برای حمایت از اوکراین اختصاص یابد.

بر اساس این سند، در هر یک از دو سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷، مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار برای کمک‌های نظامی و امنیتی به اوکراین در نظر گرفته شده است. کنگره آمریکا قرار است این هفته روند رأی‌گیری درباره این پیش‌نویس را آغاز کند.

در بخش دیگری از این سند، وزیر دفاع آمریکا موظف شده است در صورت هرگونه تعلیق یا توقف موقت ارسال اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی به اوکراین، گزارشی رسمی به مجلس نمایندگان و سنای آمریکا ارائه کند.

این سند در حالی منتشر می‌شود که آمریکا تلاش می‌کند حتی به قیمت از دست رفتن بخشی از خاک اوکراین، به جنگ در این کشور پایان دهد. اختلافات سرزمینی کماکان مانع از به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح بین کی‌یف و مسکو شده است.

پیشتر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که دادن بخشی از خاک اوکراین به روسیه در مقابل توقف جنگ، یک معامله کاملاً منصفانه است زیرا مسکو می‌توانست تمام اوکراین را تصرف کند.