ترامپ: روسیه با طرح آمریکا درباره اوکراین موافق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در گفت‌وگو با خبرنگاران در مرکز جان اف. کندی اظهار داشت: در خصوص روسیه، فکر می‌کنم آن‌ها با طرح پیشنهادی برای حل مساله اوکراین، مشکلی ندارند.

وی گفت: فکر می‌کنم روسیه با توافق مشکلی ندارد، اما مطمئن نیستم که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین موافق باشد. مردمش، این توافق را دوست دارند، اما خودش هنوز برای این کار آماده نیست.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که واشنگتن در ماه نوامبر، طرحی ۲۸ بندی برای پایان دادن به درگیری‌ها در اوکراین ارائه کرده بود؛ طرحی که با نارضایتی کی‌یف و برخی شرکای اروپایی روبه‌رو شد و آنها خواستار بازنگری گسترده در مفاد آن شدند. در ۲۳ نوامبر، هیأت‌های آمریکا و اوکراین مذاکراتی در ژنو با محوریت اصلاح این طرح برگزار کردند.

ترامپ بعدها اعلام کرد که نسخه اولیه طرح صلح تغییر کرده و دیدگاه‌های مسکو و کی‌یف تا حد زیادی در آن لحاظ شده است. به گفته وی، تعداد بندهای طرح نیز از ۲۸ به ۲۲ کاهش یافته و تنها چند موضوع اختلافی باقی مانده است.

این تحول یک هفته پس از دیدار «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه با «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا و «جرد کوشنر» داماد و مشاور سیاسی ترامپ در کرملین رخ داد. این گفت‌وگو که حدود پنج ساعت طول کشید، بر چهار سند مرتبط با طرح صلح آمریکا متمرکز بود.

«یوری اوشاکوف» دستیار رئیس‌جمهور روسیه، فضای مذاکرات را «سازنده و مفید» توصیف کرد و گفت دو طرف درباره جزئیات پیشنهادهای واشنگتن برای حل‌وفصل بحران اوکراین بحث کرده‌اند.