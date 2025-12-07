  1. استانها
  2. قم
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۶

ثبت‌نام اعتکاف رجبیه قم از ۲۵ آذر آغاز می‌شود

ثبت‌نام اعتکاف رجبیه قم از ۲۵ آذر آغاز می‌شود

قم- مدیر اجرایی ستاد اعتکاف قم گفت: ثبت‌نام اعتکاف رجبیه قم از ۲۵ الی ۲۸ آذر از طریق درگاه اینترنتی ستاد انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر سیداحمد تکیه‌ای مدیر اجرایی ستاد اعتکاف شهر قم با اعلام زمان آغاز فرایند ثبت‌نام اعتکاف رجبیه، اظهار کرد: ثبت‌نام اعتکاف سال جاری از ۲۵ الی ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود و مشتاقان می‌توانند در این بازه زمانی اقدام به نام‌نویسی کنند.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی متمرکز فرآیند ثبت‌نام افزود: به‌منظور ایجاد نظم بیشتر و تسهیل فرایند ثبت‌نام، در سال جاری فقط از طریق درگاه اینترنتی ستاد به نشانی(www.itikaf.ir) نام‌نویسی انجام می‌شود و ثبت‌نام حضوری پذیرفته نخواهد شد.

تکیه‌ای با بیان اینکه اعتکاف از عبادت‌های تأثیرگذار و غیرقابل جانشین در سنت دینی است، ادامه داد: مراسم معنوی اعتکاف در روزهای ۱۳ تا ۱۵ ماه رجب برگزار خواهد شد و زمینه حضور جوانان، طلاب و خانواده‌ها برای بهره‌برداری از این فرصت معنوی فراهم شده است.

کد خبر 6680466

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مرضیه برزگر IR ۲۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      اعتکاف درقم درمسحدامام حسن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها