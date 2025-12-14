به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تقویت بنیه معنوی و ارتقای روحیه همبستگی ایمانی در محیطهای دانشگاهی، مراسم معنوی اعتکاف با عنوان «سه روز زندگی جمعی ایمانی» ویژه دانشجویان، استادان و کارکنان (خواهران و برادران) دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار خواهد شد.
این مراسم که به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی لرستان تدارک دیده شده است، فرصتی برای انس با خداوند، خودسازی فردی، تعمیق باورهای دینی و تقویت روحیه مقاومت و مسئولیتپذیری اجتماعی در فضای دانشگاهی به شمار میرود.
زمان و مخاطبان مراسم
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این برنامه معنوی در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ دیماه برگزار میشود و تمامی دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان اعم از خواهران و برادران میتوانند در آن شرکت کنند.
ثبتنام و نحوه شرکت
ثبتنام برای حضور در این مراسم از طریق لینک https://digiform.ir/etekaf_lums_lorestan امکانپذیر است و علاقهمندان میتوانند تا پایان آذرماه نسبت به نامنویسی اقدام کنند.
همچنین، جهت کسب اطلاعات بیشتر، شماره تماس ۰۶۶۳۳۱۲۰۲۰۹ در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
