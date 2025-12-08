مشارکت ۸۰ هزار دختر در طرح توانمندسازی یاس

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری حسین رجبی مدیرکل هماهنگی و ارتباطات فرهنگ صبح امروز برگزار شد.
رجبی، با تشریح روند اجرای طرح مشترک این نهاد و جمعیت هلالاحمر که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده است، اعلام کرد: این طرح با هدف توانمندسازی فکری، فرهنگی و مهارتی دختران ۲۰ تا ۴۰ سال شکل گرفته و با اتکا به همکاری دو سازمان و تلاش همکاران ما در سراسر کشور، از هزار نفر آغاز شد و امروز در سال ۱۴۰۴ تعداد مشارکتکنندگان به بیش از ۸۰ هزار دختر رسیده است.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب درباره ضرورت حضور جوانان در عرصههای مختلف افزود: هدف ما این بود که زمینه کنشگری اجتماعی برای دخترانی فراهم شود که پیشتر امکان بروز و ظهور توانمندیهایشان کمتر فراهم بود. امروز شاهد فعالیت جدی این دختران در حوزههای اجتماعی و امدادی هستیم و آنها به عنوان کنشگران اجتماعی در سراسر کشور وارد میدان شدهاند.
رجبی ادامه داد: تا کنون به حدود ۱۶۰ هزار دختر در این رنج سنی اطلاعرسانی شده و گزارشها نشان میدهد استقبال قابل توجهی برای ثبتنام در ادارات کمیته امداد وجود دارد. همکاری سازمان جوانان هلالاحمر نیز بسیار ارزشمند بوده و مربیان این مجموعه آموزشهای امدادی، کمکهای اولیه، نجات و دورههای مهارتی متنوع را به شرکتکنندگان ارائه کردهاند. دخترانی که تا دیروز نیازمند کمک بودند، امروز خود توان امدادرسانی به دیگران را دارند.
مدیرکل هماهنگی و ارتباطات فرهنگ کمیته امداد با اشاره به ترکیب تحصیلی شرکتکنندگان گفت: بخش قابل توجهی از این ۸۰ هزار نفر دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر هستند که این موضوع نشان میدهد این ظرفیت میتواند در عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی نقشآفرین باشد. همچنین ۸۰ درصد شرکتکنندگان علاوه بر عضویت در طرح ملی یاس، بهعنوان داوطلب در سامانه جمعیت هلالاحمر نیز ثبت شدهاند.
وی افزود: در کنار توانمندسازی مهارتی، تقویت مهارتهای زندگی و افزایش تابآوری دختران نیز از اهداف مهم طرح است. به همین منظور کمیته امداد با همکاری یک مؤسسه خوشنام، برای تمام ۸۰ هزار دختر پشتیبان تلفنی تعیین کرده که این پشتیبانها دارای تحصیلات حوزوی و دانشگاهی هستند و سالانه چهار نوبت با شرکتکنندگان تماس میگیرند. این تماسها با هدف شنیدن مشکلات، شناسایی مسائل روانشناختی، کشف استعدادهای نهفته و هدایت آنها در مسیر بالندگی انجام میشود.
رجبی با اشاره به برنامههای تکمیلی این طرح گفت: برای افزایش مشارکت دختران، اردوهای متعددی در سطح استانها و کشور برگزار شده که شامل برنامههای امدادی، مهارتی و آموزشی است و شرکتکنندگان پس از پایان دورهها گواهیهای معتبر از هلالاحمر دریافت کردهاند.
وی با بیان اینکه دستاوردهای طرح بسیار ارزشمند بوده، تأکید کرد: تلاش ما این است که زمینه رشد، حضور اجتماعی و نقشآفرینی مؤثر دختران در جامعه را بیش از پیش فراهم کنیم.
رجبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد ساختاری برای تقویت و تداوم طرح یاس اظهار کرد: برای اینکه این طرح در سطح استانها بهدرستی تبیین شود، عنوان سفیران طرح یاس را برای گروهی از دختران فعال انتخاب کردیم تا در شوراهای مدیران و برنامههای استانی حضور یابند و ضمن معرفی دوباره طرح، مدیران و کارشناسان فرهنگی را در جریان ابعاد مختلف آن قرار دهند. هدف این است که همه بخشهای امداد از اشتغال و حمایت تا حوزه درمان، در پیشبرد این طرح نقشآفرین باشند.
وی افزود: به این نتیجه رسیدیم که صرف آموزش کافی نیست و با تغییر مدیران ممکن است روند طرح دچار وقفه شود. به همین دلیل اقدام ابتکاری ما ایجاد شبکه سازمانهای مردمنهاد ویژه دختران ۲۰ تا ۴۰ سال بود. خوشبختانه در هر ۳۱ استان این شبکه با حضور دختران فعال راهاندازی شده و تاکنون بین ۳۰ تا ۳۵ نفر از آنان در هر استان موفق به دریافت مجوز رسمی فعالیت شدهاند.
رجبی ادامه داد: این دختران از روز دریافت مجوز میتوانند در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی فعالیت کنند و درآمد داشته باشند. نگاه ما شبکهسازی دختران توانمند است تا علاوه بر نقشآفرینی اجتماعی، بخشی از بار کاری کمیته امداد را نیز بر دوش بگیرند. بسیاری از فعالیتهای ما برونسپاری شده و در آینده نیز برنامههای تخصصی را به این شبکهها واگذار خواهیم کرد.
وی با اشاره به روند رو به افزایش جمعیت سالمندی کشور تأکید کرد: برنامهریزی کردهایم که همین دختران آموزشدیده بتوانند در مدیریت خدمات سالمندی نقش داشته باشند و در حوزههای بهداشتی، مراقبتی و روانشناختی به سالمندان کمک کنند. این حضور میتواند هم برای خانوادههای آنها و هم برای جامعه سالمندی کشور اثرگذار و سودمند باشد.
