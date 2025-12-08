به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی باقری ظهر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی هیئت‌های مذهبی استان که پیش از ظهر دوشنبه در ساری برگزار شد، به بررسی وضعیت فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی هیئات در ماه‌های محرم و رمضان پرداخت و تأکید کرد: با وجود چالش‌های مختلف، این هیئات همچنان در خط مقدم فعالیت‌های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی قرار دارند.

باقری در این نشست ضمن اشاره به حضور فعال هیئات مذهبی در تظاهرات، نمازهای جمعه و سایر مناسبت‌های مذهبی و اجتماعی، به لزوم انعکاس و گزارش‌دهی مناسب از فعالیت‌های این هیئات در سطح استان و کشور اشاره کرد.

وی گفت: متأسفانه در بسیاری از شهرستان‌ها، فعالیت‌های انجام شده در عرصه‌های فرهنگی و مذهبی به درستی منعکس نمی‌شود. این در حالی است که بسیاری از این فعالیت‌ها تأثیر بسزایی در پیشبرد اهداف فرهنگی و مذهبی استان دارند.

وی افزود: بسیاری از شهرستان‌های ما در صف اول فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی قرار دارند. بدون همکاری و هم‌فکری این هیئات، بسیاری از فعالیت‌ها از جمله برگزاری مراسم مذهبی در ماه‌های محرم و رمضان، ممکن نخواهد بود.

رئیس هیئت مذهبی مازندران همچنین به مشکلات تأخیر در گزارش‌دهی اشاره کرد و بیان داشت که برخی هیئات به دلیل کمبود منابع یا عدم توانایی در تهیه گزارش‌های مناسب، از انعکاس فعالیت‌هایشان عقب می‌افتند.

باقری در ادامه با اشاره به نقش ویژه هیئات مذهبی در استان، افزود: در گذشته بسیاری از شهرستان‌ها حتی از منابع مالی قابل توجهی برای اجرای فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی بهره‌مند شدند. اما اکنون که شرایط اقتصادی دچار تغییراتی شده، نیاز به هم‌افزایی بیشتر داریم تا این فعالیت‌ها همچنان با قدرت ادامه پیدا کند.

رئیس هیأت مذهبی مازندران به اهمیت همکاری میان سازمان‌های فرهنگی مختلف از جمله وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: همه این سازمان‌ها به نوعی در عرصه فرهنگی فعالیت دارند و باید بتوانیم با هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر، زمینه‌های رشد و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی را فراهم کنیم.

باقری در پایان، با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر، افزود: انتظاراتی که از ما می‌رود، انتظارات معقول و منطقی است. اگر بتوانیم برنامه‌های فرهنگی و مذهبی خود را به درستی اجرا کرده و در انعکاس آن‌ها کوشا باشیم، می‌توانیم به موفقیت‌های بزرگی دست یابیم.