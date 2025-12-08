  1. استانها
توزیع ۳ هزار تن نهاده‌های موردنیاز دام و طیور در لرستان

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از توزیع سه هزار تن نهاده‌های موردنیاز دام و طیور این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی، اظهار داشت: به‌منظور حمایت از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی دام و طیور در استان لرستان و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از کمبود خوراک، سازمان جهاد کشاورزی استان اقدام به توزیع فوری نهاده‌های دامی کرده است.

وی عنوان کرد: روند توزیع سه هزار تن نهاده‌های دام و طیور شامل ذرت و کنجاله سویا از محل ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام استان در دستور کار قرار گرفته است، این نهاده‌ها به‌صورت فوری بین واحدهای طیور صنعتی شامل مرغ گوشتی، مرغ تخم‌گذار و همچنین واحدهای پرورش گاوشیری صنعتی توزیع خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: این اقدام باهدف تأمین خوراک دام و طیور و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از کمبود نهاده در واحدهای تولیدی صورت‌گرفته است تا فعالیت واحدهای دام و طیور در استان بدون وقفه ادامه یابد.

