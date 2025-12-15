به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تأمین و توزیع نهاده‌های دامی و طیور به ریاست سعید کریمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، عصر دوشنبه در سالن شهیدان باقری برگزار شد.

در این نشست، مدیر امور دام، مدیر طیور و زنبورعسل، نمایندگان اتحادیه‌های دامداران، اتحادیه مرغ گوشتی و اتحادیه مرغ تخم‌گذار حضور داشتند و دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را درباره روند تأمین نهاده‌ها مطرح کردند.

در جریان جلسه، وضعیت فعلی تأمین و توزیع نهاده‌های دام و طیور مورد بررسی قرار گرفت و چالش‌ها و نیازهای موجود استان به‌صورت دقیق مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

در ادامه، میزان نیاز استان به نهاده‌های دامی و طیور احصا شد و تصمیمات لازم برای برنامه‌ریزی، تأمین و توزیع مناسب و به‌موقع این نهاده‌ها با هدف حمایت از تولیدکنندگان و پایداری تولید اتخاذ شد.