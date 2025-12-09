  1. استانها
وزیر جهاد برای افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ نهاده‌ها در بازار آزاد پاسخ دهد

کاشان - نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر جهاد کشاورزی باید پاسخ دهد که چرا نرخ نهاده‌ها در بازار آزاد ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

مصطفی معینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم رسیدگی به وضعیت معیشت مردم اظهار کرد: امنیت غذایی یک موضوع مهم است که دولت باید به آن توجه لازم را داشته باشد.

وی با اشاره به برخی از گلایه‌های فعالین صنعت دام و طیور ابراز کرد: یکی از مهمترین خواسته‌های آنها کمبود عرضه نهاده‌های دامی و طیور است.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل تصریح کرد: بلاتکلیفی محموله‌های ورودی در بنادر و سامانه بازارگاه توزیع کنندگان متخلف را با دریافت وجوه اضافی، پشت فاکتور سوق داده است.

وی با اشاره به اینکه این عوامل و برخی دیگر از عوامل باعث شده است که نرخ نهاده‌ها در بازار آزاد ۱۰۰ درصد رشد کند، گفت: وزیر جهاد کشاورزی باید پاسخگوی مردم باشد.

معینی با بیان اینکه وزیر جهاد باید اقدامات خود را تشریح کند، خاطرنشان کرد: آقای وزیر؛ مرغداران و دامداران و کشاورزان را باید حمایت کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرونشست زمین در کاشان و آران و بیدگل افزود: متأسفانه حق دشت کاشان از آب زاینده‌رود به صورت کامل پرداخت نمی‌شود.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل با اشاره به اینکه فقط ۳۸۰ لیتر بر ثانیه از این آب به منطقه کاشان پرداخت می‌شود، افزود: این در حالی است که تخصیص یک هزار و ۳۳۰ لیتر بر ثانیه مصوبه وزارت نیرو است.

