مصطفی معینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم رسیدگی به وضعیت معیشت مردم اظهار کرد: امنیت غذایی یک موضوع مهم است که دولت باید به آن توجه لازم را داشته باشد.

وی با اشاره به برخی از گلایه‌های فعالین صنعت دام و طیور ابراز کرد: یکی از مهمترین خواسته‌های آنها کمبود عرضه نهاده‌های دامی و طیور است.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل تصریح کرد: بلاتکلیفی محموله‌های ورودی در بنادر و سامانه بازارگاه توزیع کنندگان متخلف را با دریافت وجوه اضافی، پشت فاکتور سوق داده است.

وی با اشاره به اینکه این عوامل و برخی دیگر از عوامل باعث شده است که نرخ نهاده‌ها در بازار آزاد ۱۰۰ درصد رشد کند، گفت: وزیر جهاد کشاورزی باید پاسخگوی مردم باشد.

معینی با بیان اینکه وزیر جهاد باید اقدامات خود را تشریح کند، خاطرنشان کرد: آقای وزیر؛ مرغداران و دامداران و کشاورزان را باید حمایت کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرونشست زمین در کاشان و آران و بیدگل افزود: متأسفانه حق دشت کاشان از آب زاینده‌رود به صورت کامل پرداخت نمی‌شود.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل با اشاره به اینکه فقط ۳۸۰ لیتر بر ثانیه از این آب به منطقه کاشان پرداخت می‌شود، افزود: این در حالی است که تخصیص یک هزار و ۳۳۰ لیتر بر ثانیه مصوبه وزارت نیرو است.