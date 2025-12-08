تزریق ۶۳ مگاوات برق خورشیدی به شبکه کهریزک تا دهه فجر

جلیل جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت ناترازی انرژی در کشور اظهار کرد: سال گذشته کشور با حدود ۲۵ هزار مگاوات کمبود برق مواجه بود که علت اصلی آن عدم توازن بین تولید و مصرف و رعایت نشدن الگوی مصرف است. در همین راستا، رئیسجمهور دستورالعملهایی را به استانداریها و شرکتهای توزیع برق ابلاغ کردهاند.
وی افزود: بر اساس این تکالیف، شهرستان رباطکریم موظف به تولید ۱۴۰ مگاوات برق خورشیدی شده که عملیات اجرایی آن آغاز شده است. همچنین در منطقه شمسآباد، یک نیروگاه خورشیدی ۶۳ مگاواتی با پیشرفت فیزیکی ۷۰ تا ۸۰ درصد در حال احداث است و پروژه تزریق آن به پست ۶۳ با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان با حدود ۵۰ درصد پیشرفت در حال اجراست که پیشبینی میشود پیش از دهه فجر به بهرهبرداری برسد.
مدیر اداره برق کهریزک با تأکید بر اهمیت این طرحها برای صنایع گفت: صنعتگران جزو مشترکان حساس شبکه برق به شمار میروند و در تابستانها همانند بخش خانگی و کشاورزی با محدودیت و قطعی برق مواجه میشوند. بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی شمسآباد کمک میکند تا بخشی از صنایع در زمان اوج مصرف خاموش نشوند و چرخه تولید پایدار بماند.
جعفری ادامه داد: علاوه بر نیروگاه ۶۳ مگاواتی، یک نیروگاه ۲۰ مگاواتی نیز در مراحل پایانی احداث قرار دارد و دو نیروگاه ۵ مگاواتی دیگر در دست ساخت است. همچنین بخش خصوصی شهرک صنعتی شمسآباد اقدام به احداث نیروگاههایی با ظرفیت حدود ۳۰ مگاوات کرده است که با ورود آنها به مدار، بخش قابل توجهی از ناترازی انرژی منطقه جبران خواهد شد.
وی با اشاره به مزایای انرژیهای تجدیدپذیر افزود: نیروگاههای خورشیدی پاکترین نوع انرژی هستند و برخلاف نیروگاههای فسیلی، آلودگی هوا و مشکلات زیستمحیطی به همراه ندارند. البته احداث این نیروگاهها نیازمند سرمایهگذاری سنگین است و برای هر مگاوات ظرفیت، بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار دلار هزینه نیاز است.
مدیر اداره برق کهریزک با اشاره به حمایتهای دولتی گفت: دولت طرحهای تشویقی متعددی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در نظر گرفته است؛ بهگونهای که خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی میتوانند با دریافت تسهیلات کمبهره و بازپرداخت چهار تا پنج ساله، نیروگاههای خورشیدی کوچک روی پشتبام منازل خود احداث کنند و برق تولیدی آنها با نرخ مناسب خریداری میشود.
وی در پایان با اشاره به تکالیف قانونی تصریح کرد: بر اساس ماده ۵ قانون، ادارات موظفاند تا سال ۱۴۰۶ حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و طبق ماده ۱۶ نیز صنایع باید سالانه یک درصد از مصرف انرژی خود را از این منابع تأمین کنند. خوشبختانه شهرداری باقرشهر فراتر از تکالیف قانونی در این حوزه اقدام کرده و این روند در سطح استان تهران به طور جدی در حال پیگیری است.
