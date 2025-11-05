کیامهر: صدور ۴۰۰۰ مجوز برای احداث نیروگاه خورشیدی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر کیامهر عصر چهارشنبه در بازدید خبرنگاران از نیروگاه خورشیدی خوی، اظهار کرد: تاکنون برای ۸۰۰ مگاوات زمین تخصیص یافته و حدود ۸۰ مگاوات از این طرحها به مرحله اجرای فنی رسیده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی از برنامهریزی برای افزایش ۱۲۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق استان تا تابستان سال آینده خبر داد و گفت: با تحقق این هدف، نیمی از خاموشیهای تابستانی در استان برطرف خواهد شد.
کیامهر اظهار کرد: دولت طی سال گذشته توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه نیروگاههای خورشیدی را در دستور کار قرار داده و این مسیر تنها راه پایدار برای عبور از ناترازی انرژی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی است.
۲.۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی خوی آماده بهرهبرداری است
وی افزود: تاکنون ۲.۵ مگاوات از چهار فاز نیروگاه خورشیدی شهرستان خوی آماده بهرهبرداری است و تنها اتصال آن به شبکه برق منطقهای باقی مانده است. همچنین ۲.۵ مگاوات دیگر در مرحله خرید تجهیزات قرار دارد و پیشبینی میشود در مجموع ۱۰ مگاوات ظرفیت جدید تا پیک مصرف سال آینده وارد مدار شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از احداث دو نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت ۹ مگاوات در کارخانه نساجی خوی خبر داد و گفت: این طرح از پروژههای شاخص بخش خصوصی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر استان است و فاز نخست آن تا دو ماه آینده وارد مدار میشود.
وی بابیان اینکه با بهرهبرداری از این دو پروژه، حدود ۹ مگاوات انرژی خورشیدی به شبکه برق استان تزریق خواهد شد، گفت: این میزان تقریباً معادل مصرف برق شرکت نساجی خوی است، بهطوریکه میتوان گفت بخش عمدهای از نیاز انرژی این مجموعه از طریق تولید داخلی و تجدیدپذیر تأمین خواهد شد.
۱۹ اداره در آذربایجان غربی برای نصب سامانه خورشیدی اقدام کردهاند
کیامهر گفت: تابستان امسال ناچار شدیم حدود ۲۰۰ مگاوات خاموشی برنامهریزی نشده اعمال کنیم. ورود ۱۰ مگاوات جدید تنها از محل این پروژهها میتواند تا پنج درصد از این کمبود را جبران کند.
کیامهر با اشاره به برنامه دولت برای استفاده از ظرفیت ادارات و ساختمانهای عمومی در توسعه انرژی خورشیدی افزود: تاکنون ۱۹ اداره در استان برای نصب سامانه خورشیدی اقدام کردهاند و طبق تفاهمنامه با سازمان نظام مهندسی، ساختمانهای بالای چهار طبقه نیز موظف به استفاده از سامانههای خورشیدی خواهند بود.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون سه مگاوات نیروگاه خورشیدی خانگی به بهرهبرداری رسیده و ۲۴ مگاوات دیگر نیز در دست اجراست که با تحقق این برنامهها، مجموع ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان تا سال آینده افزایش چشمگیری خواهد داشت.
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