هاشمی: وسعت فضای سبز استان قزوین با حجم توسعه صنعتی تناسب ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسدالله هاشمی اظهار کرد: سهم ترافیک در محدوده‌های شهری معمولاً بیش از ۵۰ درصد برآورد می‌شود و در شرایط خاص جوی، تجمع آلاینده‌ها وضعیت ناسالم هوا را تشدید می‌کند.

وی افزود: ارزیابی دقیق کیفیت هوا وابسته به داده‌های لحظه‌ای و روزانه ایستگاه‌های پایش است و نتایج ثبت‌شده نشان می‌دهد میانگین شاخص کیفیت هوای قزوین در آذرماه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ و در محدوده ناسالم برای همه گروه‌ها قرار داشته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین ادامه داد: روند کلی غلظت آلاینده‌ها نسبت به سال گذشته به دلیل پایداری‌های جوی در فصل سرد و همچنین خیزش گرد و غبار ناشی از خشکسالی در تابستان، افزایش نسبی داشته است؛ هرچند در برخی بازه‌ها کاهش جزئی در میزان ذرات معلق مشاهده شده است.

وی با اشاره به آلاینده‌های شاخص هوای قزوین گفت: ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون (PM۱۰) و ۲.۵ میکرون (PM۲.۵)، اکسیدهای نیتروژن (NOx)، ازن سطح زمین (O₃) و دی‌اکسید گوگرد (SO₂) از مهم‌ترین آلاینده‌ها هستند که عمدتاً از ترافیک سنگین، فعالیت‌های صنعتی و احتراق ناقص سوخت ناشی می‌شوند.

هاشمی تصریح کرد: در شهرهایی مانند آبیک و شهرستان البرز، غلظت آلاینده‌ها معمولاً بالاتر از میانگین استان است که علت آن استقرار واحدهای صنعتی سنگین و مجاورت با محورهای پرتردد حمل‌ونقل است. در شهرهای کوچک‌تر نیز آلودگی بیشتر ماهیت فصلی دارد و به شرایط جوی و مصرف سوخت‌های گرمایشی در فصل سرد وابسته است.

وی توسعه فضای سبز شهری با کاشت گونه‌های مقاوم و جذب‌کننده آلاینده‌ها مانند چنار، اقاقیا و زبان‌گنجشک را یکی از راهکارهای پایدار در بهبود کیفیت هوا دانست و افزود: باغستان سنتی قزوین نیز با گستره سبز طبیعی خود عملکردی شبیه «فیلتر زیستی» دارد و می‌تواند از طریق فتوسنتز و ترسیب ذرات معلق، کیفیت هوای پیرامونی را ارتقا دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین با اشاره به پایش آنلاین واحدهای صنعتی گفت: داده‌ها نشان می‌دهد پس از اجرای طرح‌های کاهش آلایندگی، غلظت خروجی دودکش‌ها عمدتاً در محدوده استاندارد ملی قرار دارد و تخطی‌ها به‌صورت خودکار ثبت و بررسی می‌شود.

وی افزود: نیروگاه شهید رجایی جزو چهار نیروگاهی است که سوخت مازوت کم‌گوگرد به آن اختصاص یافته و آلایندگی این واحدها از طریق سنسورهای برخط و تجهیزات پایش مستمر اندازه‌گیری و در سامانه پایش کیفی هوای کشور قابل مشاهده عموم است.

هاشمی خاطرنشان کرد: با توجه به جهت غالب باد در منطقه، انتشار آلاینده‌های نیروگاه می‌تواند مناطق پیرامونی از جمله آبیک، محمدیه و بخش‌هایی از شهر قزوین را تحت تأثیر قرار دهد که میزان آن به نوع سوخت، شدت باد و پایداری جو بستگی دارد.

وی در پایان یادآور شد: طبق ضوابط زیست‌محیطی، صنایع موظف به اختصاص ۱۰ درصد عرصه واحد به فضای سبز هستند. اگرچه بخش قابل‌توجهی از واحدها این تعهد را اجرا کرده‌اند، اما وسعت و تراکم فضای سبز موجود هنوز با حجم توسعه صنعتی تناسب ندارد و تقویت الزامات قانونی و نظارت جدی‌تر برای جبران این کمبود ضروری است.