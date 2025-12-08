به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم روانشاد روز دوشنبه در شصت‌ودومین جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان، بر ضرورت رصد و پایش مستمر فضای مجازی و ارتقای سواد رسانه‌ای عمومی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت انتخابات شوراهای اسلامی، گفت: شورای اطلاع‌رسانی استان تا پایان برگزاری انتخابات، جلسات خود را به‌صورت منظم و فشرده برگزار خواهد کرد تا برنامه‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی مرتبط با فرآیند انتخابات به شکل دقیق و هماهنگ پیش برود.

نقش فضای مجازی در شکل‌دهی افکار عمومی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با تأکید بر ضرورت پایش فضای مجازی اظهار داشت: شناخت افکار عمومی و مقابله با جریان‌های مخرب در فضای مجازی، وظیفه‌ای مشترک میان رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی است.

وی افزود: فضای مجازی امروز نه تنها بستر اطلاع‌رسانی است، بلکه میدان شکل‌گیری افکار عمومی نیز محسوب می‌شود و باید با برنامه‌ریزی دقیق از ظرفیت آن برای افزایش مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی استفاده شود.

روانشاد خاطرنشان کرد که فضای مجازی نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی مردم دارد.

استفاده از ظرفیت نخبگان و رسانه‌ها

دبیر شورای اطلاع‌رسانی استان گفت: رسانه‌ها باید با تولید محتوای صحیح، جذاب و متناسب با نیازهای جامعه، اعتماد عمومی را تقویت کنند.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، فرهیختگان و فعالان فرهنگی در فضای مجازی می‌تواند نقش مهمی در افزایش سطح مشارکت مردم در انتخابات پیش رو ایفا کند.

اجرای قانون و تخصیص اعتبارات فرهنگی

روانشاد به اجرای بند «چ» ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اشاره و تصریح کرد: براساس این قانون، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند یک درصد از اعتبارات خود را برای تولید برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای در اختیار صدا و سیمای استان قرار دهند تا زمینه آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی مؤثر فراهم شود.

وی افزود: با توجه به محدودیت اعتبارات دستگاه‌ها، این هزینه‌ها به صورت تجمیعی در اختیار صدا و سیما قرار می‌گیرد و دستگاه‌ها موظف‌اند برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای پیشنهادی خود را نیز به دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی ارائه کنند.

تأکید بر مشارکت حداکثری

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در پایان گفت: مشارکت گسترده مردم در انتخابات شوراهای اسلامی، پشتوانه‌ای قوی برای اداره امور شهری و روستایی خواهد بود و استفاده از ظرفیت نخبگان، رسانه‌ها و فعالان فرهنگی می‌تواند این مشارکت را افزایش دهد و روند اطلاع‌رسانی انتخاباتی را به شکل مطلوبی هدایت کند.