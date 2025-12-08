  1. استانها
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۱

محمدآبادی: بیش از ۳ کیلو مواد مخدر در بجستان کشف شد

مشهد- فرمانده انتظامی بجستان گفت: سه نفر متهم با سه کیلو و ۶۰۰ گرم هروئین بلعی در شهرستان بجستان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر محمد آبادی اظهار کرد: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید عبدالهی، هنگام کنترل خودروهای عبوری با همکاری پلیس مواد مخدر و مأموران کلانتری ۱۱ شهید شوقی به سه مسافر یک دستگاه اتوبوس مظنون و به منظور بررسی بیشتر آنان را به ایستگاه انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی بجستان اضافه کرد: در بررسی مأموران انتظامی مشخص شد قاچاقچیان با بلع مواد مخدر قصد قاچاق داشتند که با اعزام به بیمارستان از معده آنها سه کیلو و ٦۰۰ گرم هروئین خارج شد.

وی با بیان این‌که متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی شدند، تاکید کرد: پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر و مخلان امنیت و آرامش که به دنبال تباهی جامعه و جوانان هستند در چارچوب قانون قاطعانه برخورد می‌کند.

