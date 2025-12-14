  1. استانها
خرسند:بیش از ۶ کیلوگرم مواد مخدر در خواف کشف شد

خواف- فرمانده انتظامی شهرستان خواف از پایان فعالیت سه قاچاقچی مواد مخدر و کشف بیش از ۶ کیلوگرم انواع مواد افیونی در عملیات‌های هدفمند پلیس خبر داد.

سرهنگ جواد خرسند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خواف با اشراف اطلاعاتی، از فعالیت مجرمانه سه فروشنده و قاچاقچی مواد مخدر در سطح شهرستان مطلع شده و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی دقیق محل فعالیت متهمان، در عملیات‌های هوشمندانه موفق به دستگیری آنان شدند.

فرمانده انتظامی خواف با اشاره به کشف ۵ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک و ۸۰۰ گرم شیشه در این عملیات، تصریح کرد: متهمان دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

