چراغ: ۲۱ کیلو مواد مخدر در مشهد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد چراغ اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر مشهد با رصدهای اطلاعاتی خود به خبری مبنی بر توزیع مواد مخدر توسط فردی سابقه دار دست یافتند.

فرمانده انتظامی کلانشهر مشهد افزود: مأموران انتظامی با کنترل نامحسوس متهم، مخفیگاه وی را در محدوده شهرک رجایی شناسایی و پس از هماهنگی قضائی وارد عمل شدند و ضمن دستگیری متهم در بازرسی از مخفیگاهش ۲۱ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود را کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.