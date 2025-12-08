پرچم مبارزه با باطل تنها به دست اهل بصیرت و صبر است

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام محسن مشرفی پیش از ظهر دوشنبه در ستاد بزرگداشت ۹ دی بر نقش محوری صبر فعال و بصیرت در تداوم مسیر انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: صبر در قاموس مقاومت تنها تحمل سختی‌ها نیست، بلکه واکنشی فعال و پویا در برابر فشارها است.

وی نمونه عینی این صبر را رویارویی هوشمندانه ملت ایران با تحریم‌های اقتصادی دانست و گفت: علیرغم فشارهای طاقت‌سوز دشمنان، ملت ایران با تکیه بر دانش بومی و تلاش جهادی، به پیشرفت‌ها و خودکفایی‌های چشمگیری در عرصه‌های مختلف دست یافته و محاسبات دشمن برای فروپاشی نظام را با شکست روبرو کرده است.

حجت‌الاسلام مشرفی با گرامیداشت «یوم‌الله نهم دی» و تبیین ابعاد حماسه ملت ایران در نهم دی‌ماه ۱۳۸۸، بیان کرد: این روز تاریخی، جلوه‌ای درخشان از بصیرت و حضور آگاهانه امت در دفاع از آرمان‌های انقلاب و اصل ولایت فقیه بود. در آن روز حساس، مردم از همه اقشار با ایمانی راسخ به میدان آمدند و توطئه دشمنان را خنثی کردند که این امر، عمق رابطه ناگسستنی امت و امام را نمایان ساخت.

وی افزود: امروز دشمن با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای پیچیده، درصدد ایجاد تردید و انحراف در باورهای مردم است، اما ملت بصیر و هوشیار ایران با ایمان استوار خود، همچنان در مسیر ولایت ثابت‌قدم و پابرجا ایستاده‌اند.

حجت‌الاسلام مشرفی بیان کرد: ثبت نهم دی به عنوان «روز بصیرت»، گواهی بر این واقعیت است که میلیون‌ها نفر در آن مقطع، با شناخت دقیق تهدیدات علیه اصل نظام و جایگاه رهبری، فارغ از حواشی، برای دفاع از هویت دینی و انقلابی خود به پا خاستند و نشان دادند زیرساخت‌های اعتقادی ملت ایران، قوی‌تر از هرگونه دسیسه خارجی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به سه ویژگی کلیدی برای پایداری و پیروزی در عرصه‌های فرهنگی و سیاسی، به بیانی از امام علی (ع) استناد کرد و گفت: بر اساس فرمایش امیرالمؤمنین، بصیرت در شناخت دشمن، صبر در برابر مشکلات و علم به مواضع حق، سه عنصر ضروری برای تداوم حرکت در مسیر صحیح هستند.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی امانتی عظیم در دست ماست و حفظ آن، به منزله حفظ اساس دین است؛ اگر در نگهداری این امانت کوشا نباشیم، سرمایه اصلی خود را از دست خواهیم داد.

حجت‌الاسلام مشرفی با تأکید بر اینکه بصیرت، صبر و علم، سه راز ماندگاری انقلاب و پایداری ملت ایران هستند، بر لزوم برنامه‌ریزی محتوایی منسجم برای روزهای مهم تأکید کرد و گفت: ضروری است کارگروه‌های ویژه‌ای با هدف تولید و اجرای برنامه‌های محتوایی متنوع و اثرگذار برای اقشار مختلف جامعه در این ایام تشکیل و فعال شوند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار داشت: همان‌گونه که سردار سلیمانی و شاگردان مکتب ولایت با ایمان و صبر در راه حق ایستادند، ملت ما نیز باید همواره در مسیر مقاومت آگاهانه حرکت کند.

وی با استناد به فرمایش امام علی (ع) که فرمودند: «اَلَا وَ لَا یَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ إِلَّا أَهْلُ الْبَصَرِ وَ الصَّبْرِ»، بیان کرد: این روایت، منشور راه مقاومت است. بر این اساس، پرچم مبارزه در راه حق را تنها کسانی برمی‌دارند که دارای سه ویژگی «بصیرت»، «صبر» و «آگاهی به مواضع حق» باشند.

حجت‌الاسلام مشرفی گفت: امروز در میدان جنگ ترکیبی دشمن که شامل ابعاد رسانه‌ای، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، همین بصیرت مردم ایران است که نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرده است.

وی در ادامه به نقش «صبر» اشاره کرد و افزود: صبر در مکتب اهل‌بیت (ع) به معنای ایستادگی هوشمندانه برای حفظ دین است.

به گفته وی، اگر امیرالمؤمنین (ع) و حضرت زینب (س) صبر نمی‌کردند، اسلام ناب و پیام عاشورا تداوم نمی‌یافت. ملت ایران نیز با همین صبر و استقامت در برابر فشارها و تحریم‌ها، در عرصه‌های مختلف پیشرفت کرده است.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله نهم دی خراسان جنوبی با اشاره به رکن سوم، «آگاهی به مواضع حق»، بیان کرد: این آگاهی تنها دانش نظری نیست، بلکه بینش عمیق و معرفتی ریشه‌دار است که فرد را به شناخت منطق، مرز و حدود حق قادر می‌سازد.

حجت‌الاسلام مشرفی با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های ایمانی و معنوی ملت ایران قوی‌تر از هرگونه تبلیغات و دسیسه خارجی است، خاطرنشان کرد: تاریخ نشان داده هرگاه مردم با تکیه بر بصیرت، صبر و آگاهی عمل کرده‌اند، فتنه‌ها خنثی شده و توطئه‌های دشمنان با شکست روبرو شده است.