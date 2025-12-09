به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، تیزر مستند «کد۷۰۰» به کارگردانی مینا قاسمی‌زواره و تهیه‌کنندگی فرید ابراهیمی، محصول اداره‌کل فرهنگی شهرداری تهران و مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در آستانه آغاز نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» منتشر شد.

تیزر این فیلم را محمد نژادی‌پور ساخته است.

«کد۷۰۰» یک مستند اجتماعی با روایت زندگی یکی از خانواده‌های قربانی حمله رژیم صهیونیستی به ایران و جنگ ۱۲روزه از معراج شهدا تا شمال کشور است. خانواده‌ای غیرنظامی از قشر متوسط جامعه که جنگ تحمیلی و از دست دادن فرزندشان زندگی آنها را دگرگون کرد.

این مستند روایتی نزدیک از پشت صحنه شناسایی و تدفین شهیدان و کنشی نمادین برای تامل در فلسفه انتظار در میان خانواده‌های شهدا است.

«کد ۷۰۰» میدانی‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین صحنه‌ها را از این دوران بحرانی به تصویر می کشد و شاید پنجره ای برای گشودن به حقیقت زندگی در روزمرگی جهان امروز باشد.

عوامل این پروژه عبارتند از کارگردان: میناقاسمی‌زواره، تهیه‌کننده: فرید ابراهیمی، تدوینگر: فرشاد اکتسابی، تصویربرداران: سید مهدی موسوی، علیرضا سید جلال الدین، علی سلطانی‌ها، مینا قاسمی زواره، فرید ابراهیمی، تصحیح رنگ و نور: حامد دایی، صداگذار: محدثه تیموری، مدیر تولید: فاطمه زهرا قاسمی، گرافیک و پوستر: مدیا واثقی، ساخت تیزر: محمد نژادی پور، خوانندگان تیتراژ: ریحانه موسوی و سارا علیزاده،‌ نوازنده للوا و کمانچه: سارا علیزاده، ضبط موسیقی: آموزشگاه موسیقی کُرُن، میکس و مسترینگ: پارسا جعفری، عکاس: تورج چمنی، روابط عمومی: الهه زوارییان، مشاور رسانه ای: عطیه موذن.

این مستند پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۹ سالن ۱۰ و دوشنبه ۲۴ آذر ساعت ۱۵ سالن ۳ نمایش دارد و علاقه مندان می توانند بلیت را از آی‌تیکت تهیه کنند.