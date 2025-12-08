کنعانی: وضعیت تالاب میانکاله و خلیج گرگان نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی ظهر دوشنبه در نشست هم اندیشی دریای خزر با اشاره به اینکه اکوسیستم دریای خزر محدود به مرزهای یک کشور نیست، بر اهمیت «دیپلماسی محیط زیستی»، تبادل اطلاعات و همکاری هماهنگ میان کشورهای ساحلی تأکید کرد و افزود: تهدیدهای زیستمحیطی خزر و تغییرات اکولوژیک آن ماهیتی فرامرزی دارد و تنها از طریق اقدام مشترک میتوان پایداری این پهنه آبی را تضمین کرد.
کنعانی با تشریح جایگاه راهبردی سواحل مازندران در توسعه پایدار منطقه، اظهار داشت: سواحل جنوبی خزر، بهویژه در استان مازندران، ظرفیتهای گستردهای برای توسعه اقتصادی و گردشگری پایدار دارند، اما بهرهبرداری از این ظرفیتها باید همزمان با حفاظت جدی از محیط زیست و اکوسیستم ساحلی انجام شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران سپس با اشاره به وضعیت نگرانکننده تالاب میانکاله و خلیج گرگان گفت: این تالاب بینالمللی طی سالهای اخیر با کاهش چشمگیر سطح آب، افزایش شوری، کاهش کیفیت آب و افت ارتباط هیدرولوژیک با دریای خزر مواجه شده است.
وی با اشاره به برخی شاخصهای هیدرولوژیک از جمله تراز فعلی خزر، افزایش دمای آب، کاهش ورودیها و بیلان منفی آبی منطقه، وضعیت فعلی این اکوسیستم را «هشداردهنده» توصیف کرد.
کنعانی در ادامه به اجرای طرح جامع احیای میانکاله اشاره کرد و توضیح داد که این طرح بهصورت فرابخشی و با همکاری دستگاههای مسئول در حال اجرا است و اقداماتی مانند لایروبی کانالها، مدیریت ورودیهای آبی و تأمین حقآبه زیستمحیطی در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری هماهنگ میان کشورهای ساحلی خزر خاطرنشان کرد: اکوسیستم دریای خزر پیوستگی هیدرولوژیک و ساختاری دارد و مدیریت سواحل و تالابهای جنوب خزر بدون همکاری اثرگذار و برنامهریزی مشترک کشورهای منطقه امکانپذیر نیست.
وی اضافه کرد که چارچوبهای منطقهای نظیر کنوانسیون تهران میتوانند بستر مؤثری برای هماهنگسازی اقدامات مشترک میان کشورهای عضو فراهم کنند.
