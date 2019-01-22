خبرگزاری مهر - گروه استان ها - مریم نظری: در سال‌های اخیر شاهد شتاب گرفتگی خشکی تالاب میانکاله به علت‌های مختلف بوده‌ایم؛ دغدغه‌ای که این روزها نه تنها برای مردم بلکه برای جانداران و زیستمندان این منطقه هم به یک مشکل تبدیل شده و کاهش پرندگان در تالاب بیانگر این ادعاست.

میانکاله شامل پناهگاه حیات‌وحش و تالاب، یکی از مهمترین مناطق حفاظت شده شمال ایران است که تنها تالاب آن متشکل از سه تیپ زیستگاهی آبی بوده و هر ساله در اوایل پاییز میزبان صدها هزار پرنده از عرض‌های شمالی دریای خزر بوده و این روند تا اواخر زمستان ادامه دارد

غنای این زیستگاه برای تغذیه بیش از ۲۶۰ گونه پرنده اعم از مهاجر و بومی موجب شده میانکاله را بهشت پرندگان خاورمیانه بنامند، این تنوع گونه‌ای موجب بازدید هزاران نفر از سراسر ایران و حتی کشورهای اروپایی به این منطقه می‌شود.

تالاب میانکاله یکی از زادگاه‌های اصلی و مهم ماهی‌های استخوانی و غضروفی دریای خزر است که براساس آنچه توسط کارشناسان و اطلاعات آماری برداشت می‌شود؛ در کمتر از یک و نیم قرن گذشته این مکان، محلی امن برای غرش ببر هیرکانی بوده است.

این روزها اما حال ناخوش این تالاب از خشکی‌های پی در پی، کاهش تعداد پرندگان و حتی پرواز فلامینگوها از تالاب میانکاله به سمت آشوراده کاملاً محسوس است، پروازی که اگر چه در حوزه استحفاظی شبه جزیره بزرگ میانکاله قرار دارد و خلیج گرگان و آشوراده هم جزئی از این شبه جزیره هستند، اما نبود فلامینگوهای گذشته در تالاب میانکاله بهشهر، زنگ خطری برای ناامن بودن زندگی در این منطقه و خشکی فزاینده است.

برگزاری جشنواره میانکاله تلنگری برای حفظ بیشتر داشته‌هایمان در حوزه محیط‌زیست است. داشته‌هایی که اگر تلاش نشود به زودی شاهد از بین رفتن آن و نابودی محیط‌زیست خواهیم بود و دوستداران طبیعت، محیط‌زیست و سمن‌های مردم نهاد مشکلات زیست‌محیطی استان مازندران را هشدار دهند.

هشدارهایی که توسط مسعود مولانا عضو تشکل‌های مردم نهاد استان مازندران و داریوش عبادی دبیر سمن‌های منابع طبیعی و زیست‌محیطی استان مازندران در بخش‌های مختلف انتقال آب دریای خزر، خشکی تالاب، آتش سوزی‌های پی در پی در میانکاله و جنگل‌ها، از بین رفتن جنگل‌های هیرکانی و حفاظت از میانکاله و کنترل گردشگری این زیستگاه بیان شد.

کنترل نشدن ورود گردشگران معضلی برای میانکاله

دبیر سمن‌های منابع طبیعی و زیست‌محیطی استان مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی از کنترل نشدن ورود گردشگران به میانکاله گفت: اینکه هر گردشگری بدون کنترل وارد حوزه میانکاله شود برای این زیستگاه مشکل آفرین است و باید کنترل مناسب انجام شود.

داریوش عبادی افزود: مازندران ظرفیت خوبی در بخش اکوپارک و توسعه گردشگری دارد و در این بخش نیازمند حمایت‌های همه‌جانبه مسئولان هستیم.

وی وضعیت فعلی میانکاله را در حال حاضر مناسب و مثبتی ندانست و گفت: روند فعلی میانکاله مثبت نیست و علاوه بر کنترل نشدن ورود گردشگران برخی معضلات دیگر هم وجود دارد که باید مدیریت و چاره اندیشی شود و همچنان که مقرر شده بود منطقه امن برای میانکاله ایجاد شود.

تخصیص بودجه دولتی برای انتقال آب خزر به سمنان چرا و به چه علت

عضو تشکل‌های مردم نهاد استان مازندران هم با اعتراض به تخصیص بودجه از سوی دولت برای انتقال آب خزر به سمنان گفت: انتقال آب خزر به سمنان نه تنها برای خزر و استان‌های حاشیه بلکه برای سمنان هم خطرآفرین است و انتقال آب خزر به سمنان نگران کننده است.

مسعود مولانا افزود: مشکل آب سمنان در گرو صرفه جویی ۱۰ درصدی در مصرف آب کشاورزی است و لازم نیست هزینه‌های گزاف برای انتقال آب انجام شود و با صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی، مشکل آب شرب سمنان حل می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به تخریب جنگل‌ها، آب و خاک در مازندران یادآور شد: متاسفانه توسعه نامتوازن و تهاجمی در مازندران موجب از بین رفتن این عناصر مهم شده، در پی این اتفاق تنها یک سوم از جنگل‌های بزرگ هیرکانی مازندران باقی مانده است.

مولانا بیان داشت: تغییرات اقلیمی در سال‌های اخیر به خوبی ملموس است و همه باید برای نجات محیط‌زیست و اقلیم تلاش کنیم و اهمیت مسائل زیست‌محیطی به همگان گوشزد شود.

وی با اشاره به اجرای طرح تنفس جنگل گفت: این طرح، طرحی بسیار مفید برای حفظ جنگل بود اما باید تلاش شود تا اعتبارات مناسب و بودجه اختصاص یابد و جنگل‌های شمال نجات یابد.

سید علی برهانی شهردار رستمکلا نیز گفت: خشک شدن تالاب زیبای میانکاله را می‌توان از هشدارهای مهمی دانست که باید بیش از گذشته به آن پرداخته شود و با تلاش همه مردم، مسئولان و سمن‌های زیست‌محیطی، این تالاب نجات یابد.

ارتقای آگاهی اقشار مختلف جامعه برای حفظ محیط‌زیست و نگهداشت آنچه از محیط‌زیست داریم با برگزاری همایش‌ها، جشنواره‌ها و نشست‌های تخصصی بررسی مشکلات و معضلات، از وظایف همگانی است که برای توسعه محیط‌زیست باید انجام شود و در بخش تالاب میانکاله هم باید این فرهنگ‌سازی ایجاد و برای نجات آن با کمک همگان تلاش شود تا شاهد خشک شدن کامل تالاب بین‌المللی میانکاله نباشیم .