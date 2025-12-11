  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۹

اسماعیلی: ۲۰ هزار هکتار از تالاب میانکاله خشک شده است

اسماعیلی: ۲۰ هزار هکتار از تالاب میانکاله خشک شده است

میانکاله - معاون محیط زیست طبیعی حفاظت محیط زیست مازندران گفت: کاهش تراز دریای خزر، کمبود بارش‌ها و نرسیدن حقابه سبب خشک شدن ۲۰ هزار هکتار از تالاب میانکاله شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله اسماعیلی با بیان اینکه تقریباً ۲۰ هزار هکتار از پهنه تالاب میانکاله خشک شده است، گفت: پسروی پی‌درپی آب دریای خزر، کمبود بارش‌ها و وجود چاه‌های غیرمجاز و مزارع پرورش ماهی در بالادست تالاب و نرسیدن حقابه اثر مخربی بر تالاب میانکاله گذاشته است.

اسماعیلی با بیان اینکه دریای خزر منبع اصلی تغذیه آب این تالاب است، افزود: سطح تراز آب دریای خزر سالانه ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر کمتر می‌شود.

وی لایروبی ۷۶ کیلومتر از انهار منتهی به تالاب، هماهنگی برای رساندن آب از سرچشمه نکارود و پمپاژ آب از دریا را مهم‌ترین برنامه‌های حفاظت محیط زیست برای احیای تالاب دانست و ادامه داد: تداوم خشکی تالاب سبب از بین رفتن محیط زیست طبیعی پرندگان و آبزیان، تخریب پوشش گیاهی و افزایش گردوغبار خواهد شد

معاون محیط زیست طبیعی اداره حفاظت محیط زیست مازندران گفت: این تغییرات نه‌تنها اکوسیستم را تهدید می‌کند، بلکه معیشت جوامع محلی را نیز تحت فشار قرار داده است.

اسماعیلی با اشاره به ثبت تالاب میانکاله در کنوانسیون رامسر، گفت: این تالاب میراث طبیعی بین‌المللی است و هر اقدام شتاب‌زده می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای کل اکوسیستم خزر داشته باشد.

کد خبر 6686071

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها