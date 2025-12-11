اسماعیلی: ۲۰ هزار هکتار از تالاب میانکاله خشک شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله اسماعیلی با بیان اینکه تقریباً ۲۰ هزار هکتار از پهنه تالاب میانکاله خشک شده است، گفت: پسروی پی‌درپی آب دریای خزر، کمبود بارش‌ها و وجود چاه‌های غیرمجاز و مزارع پرورش ماهی در بالادست تالاب و نرسیدن حقابه اثر مخربی بر تالاب میانکاله گذاشته است.

اسماعیلی با بیان اینکه دریای خزر منبع اصلی تغذیه آب این تالاب است، افزود: سطح تراز آب دریای خزر سالانه ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر کمتر می‌شود.

وی لایروبی ۷۶ کیلومتر از انهار منتهی به تالاب، هماهنگی برای رساندن آب از سرچشمه نکارود و پمپاژ آب از دریا را مهم‌ترین برنامه‌های حفاظت محیط زیست برای احیای تالاب دانست و ادامه داد: تداوم خشکی تالاب سبب از بین رفتن محیط زیست طبیعی پرندگان و آبزیان، تخریب پوشش گیاهی و افزایش گردوغبار خواهد شد

معاون محیط زیست طبیعی اداره حفاظت محیط زیست مازندران گفت: این تغییرات نه‌تنها اکوسیستم را تهدید می‌کند، بلکه معیشت جوامع محلی را نیز تحت فشار قرار داده است.

اسماعیلی با اشاره به ثبت تالاب میانکاله در کنوانسیون رامسر، گفت: این تالاب میراث طبیعی بین‌المللی است و هر اقدام شتاب‌زده می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای کل اکوسیستم خزر داشته باشد.