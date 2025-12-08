ورود و خروج در کادرفنی پرسپولیس با دستور سرمربی ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه را سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با درخواست پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه در جلسه مرتبط با موضوع نقل و انتقالات زمستانی بازیکنان و نحوه حضور بازیکنان آکادمی در تمرینات حاضر شد تا درباره فلسفه و ایده گروه مد نظر مدیریت برای جذب بازیکن آشنا و دیدگاه خود را در اختیار آنها قرار دهد.

اوسمار در این نشست ضمن تاکید از روند صعودی تیم از کادرفنی خود نیز تقدیر کرده است و به حدادی اعلام کرده است با وجود اینکه تعداد آنها نسبت به فصل گذشته افزایش داشته است تصمیمی برای کنار گذاشتن مربیان تیم در نیم فصل ندارد.

سرمربی پرسپولیس تنها در صورتیکه دستیاران او خواستار جدایی شوند با رفتن آنها موافقت خواهد کرد و در غیر این‌صورت کار را با آنها ادامه خواهد داد.

همچنین ویه را قصدی برای اضافه کردن نفر جدید به کادرفنی پرسپولیس ندارد تا موضوع حضور سیدجلال حسینی و سایر پیشکسوتان در کادرفنی این تیم منتفی باشد.