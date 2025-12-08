به گزارش خبرنگار مهر، سعید دقیقی در نشست خبری قبل از بازی پیکان و پرسپولیس در هفته سیزدهم لیگ برتر گفت: قبل از اینکه وارد بحث فنی شوم باید بگویم متأسفانه شب گذشته متوجه شدم یکی از هواداران جامعه فوتبال به علت سکته قلبی درگذشته است. او پیرمردی بود که عاشقانه فوتبال را دوست داشت. واقعاً جا دارد به خانواده ایشان تسلیت بگویم. در بحث فنی با تیمی بزرگ که کادر فنی خوب و هوادارانی بی‌شمار دارد، بازی داریم. قطعاً بازی سختی خواهیم داشت، چون تیم‌های بالای جدول قصد دارند فاصله‌شان را کم کنند و به صدر برسند.

سرمربی تیم فوتبال پیکان با بیان توانمندی‌های تیمش تاکید کرد: تیم خوب و منسجمی هستیم. بعد از بازی‌هایی که ارائه می‌کردیم و نتیجه نمی‌گرفتیم، در چند بازی اخیر لطف خدا شامل حال ما شد و با مسئولیت‌پذیری، روزهای خوبی را سپری می‌کنیم. فردا هم توان خود را برای گرفتن سه امتیاز می‌گذاریم و قول می‌دهم بازی تهاجمی با فشار بالا روی حریف در منطقه دفاعی اش بازی کنیم.

او با انتقاد از تصمیم شواری تأمین مبنی بر برگزاری بازی بدون حضور تماشاگر تصریح کرد: دوست ندارم وارد عمق مسائل مربوط به میزبانی باشگاه پیکان شوم. با توجه به رابطه دوستانه خیلی از حرف‌ها را نمی‌زنم، ولی به معنای واقعی پیکان تیم مظلومی است و هر بار شرایطی نبود برای ما اجبار کردند در کدام ورزشگاه بازی کنیم. دوست داشتیم در قائمشهر بازی کنیم که هوادار داشته باشیم. ورزشگاه شهدای شهر قدس نیز شرایط و کیفیت چمن مناسب را نداشت. یعنی خواستند که این زمین برای بازی‌های آسیایی آماده باشد. می‌شد که در قائمشهر بازی کنیم، ولی می‌توانستند بهانه‌های بهتری بیاورند! حالا میزبانی در ورزشگاه پاس قوامین و بدون هوادار خواهد بود. از این استادیوم به آن استادیوم رفتن سهم ما شده است.

سرمربی پیکان درباره شوک دادن به تیمش با استعفای یک ماه پیش خود گفت: در دو بازی قبلی که برنده شدیم مقابل تیم‌های خوبی بود اما در دیدارهایی که نتیجه نگرفتیم کیفیت بازی بهتری داشتیم. من دنبال شوک دادن به تیم نبودم. وقتی مربی قرارداد چند ساله دارد و استعفا می‌دهد یعنی حسن نیتش را نشان داده است. مربی هست که تا آخر قراردادش را می‌خواهد و می‌رود، ولی من این را نخواستم. مجموعه پیکان کاملاً مخالف بود و نسبت به حسن نیتی که داشتم به من اعتماد کردند. با تلاش ویژه بازیکنان ما را برگرداندند. فردا هم دنبال بازی باکیفیت هستیم.

وی راجع به کیفیت پایین بازی‌های لیگ گفت: قطعاً کیفیت زمین‌ها تأثیرگذار است. دفاع کردن کار آسان‌تری است و مربیانی که بخواهند موقعیت‌سازی کنند، کارشان سخت است و تعدادشان خیلی زیاد نیست. نبود تماشاگران به دلایل اقتصادی، آلودگی و … نیز یکی از دلایل پایین آمدن کیفیت بازی هاست. تعدادی از مربیان نمی‌خواهند کارشان را از دست بدهند و دنبال فوتبالی رفتند که کم گل و دفاعی باشد.

دقیقی درباره طلسم این تیم در نتیجه گیری مقابل پرسپولیس یادآور شد: شرایط بازی‌ها متفاوت است، ولی چیزی که به چشم آمده کیفیت بازی‌های پیکان بوده است. تلاش می‌کنیم طلسم ناکامی ما برابر پرسپولیس فردا شکسته شود.

سرمربی پیکان در مورد قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ و هم‌گروهی ایران با بلژیک، مصر و نیوزیلند تصریح کرد: هیچ قرعه‌ای در جام جهانی ساده نیست و تیم‌ها سعی می‌کنند بهترین کیفیت خودشان را ارائه کنند. من زمان قرعه‌کشی نگران بودم تیم‌هایی که در پلی‌آف حضور دارند در گروه ایران قرار نگیرند. زمانی که نیوزیلند در گروه ایران قرار گرفت، خوشحال شدم، اما هر بازی در جام جهانی سخت است. قطعاً باید به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اقداماتی صورت بگیرد. باید جوان‌های باکیفیتی به تیم ملی تزریق شوند. در مجلس شورای اسلامی این بحث بود که به تیم ملی امکانات بدهند. باید تنه به تنه بازیکنان بزرگ شویم. با این حال آرزو داریم تیم ملی از گروه صعود کند. جام جهانی روی مردم تأثیرگذار است و هر بهانه‌ای باعث خوشحالی مردم شود، خوب است.