به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویهرا در نشست خبری قبل از بازی پرسپولیس و پیکان گفت: به بازیهای پایان نیمفصل نزدیک میشویم. خیلی مهم است سه امتیاز این بازیها را بگیریم تا بتوانیم اوایل نیمفصل دوم را بهتر شروع کنیم و کارمان برای هدفمان که قهرمانی است راحتتر دنبال شود.
وی با اشاره به برنامه فشرده بازیهای پرسپولیس در زمستان پیش رو تاکید کرد: تقویم فشردهای تا نیمفصل داریم. فردا بازی سخت و دشواری خواهیم داشت. پیکان فشار میآورد و بازی فیزیکی انجام میدهد. میدانم بازی فردا پرفشار خواهد بود. ما هم سعی میکنیم تمام استراتژیهایی را که روی آن کار کردیم، فردا انجام دهیم.
سرمربی پرسپولیس در واکنش به بدون تماشاگر بودن دیدار تیمش برابر پیکان خاطر نشان کرد: زمین بازی تیم را تیم میزبان پیکان انتخاب میکند. این موضوع دست ما نیست اما جذابیت فوتبال با همین تماشاگران است. قطعاً حضور آنها فوتبال را قشنگتر میکند.
او درباره رفتارش قبل از شروع مسابقه دربی که سمت دو دروازه رفت، تاکید کرد: من به همه دینها احترام میگذارم. من کاتولیک هستم. من از دروازه تا وسط زمین را قدم میزنم و میشمارم تا ببینم اندازه زمین استاندارد است یا خیر. چیزی که فکر میکنید زیر لب میگویم آن چیز نیست.
سرمربی پرسپولیس درباره کم گل شدن بازیهای باشگاهی ایران یادآور شد: در مورد تیمهای دیگر من نمیتوانم نظر بدهم. ما همیشه سعی میکنیم اختلاف گل را زیاد کنیم تا یک وقت آخر بازی اتفاقی نیفتد و سه امتیاز از دست نرود. تیمهای لیگ ایران قوی ظاهر میشوند، ولی برای اینکه فوتبال قشنگتر شود به نظرم رو به جلوتر بازی کنیم بهتر است. حالا شاید این فرهنگ فوتبال ایران باشد.
ویه را سرمربی برزیلی پرسپولیس درباره قرعهکشی جام جهانی و نظر او درباره قرعه ایران و برزیل که محل زادگاه اوست، تصریح کرد: من زمانی که قرعهکشی را میدیدم، یادم رفته بود که جام جهانی ۴۸ تیمی شده است تا اینکه دیدم گروهها و صعود راحت شده است! به نظرم هم برای ایران و هم برزیل راحت میتوانند صعود کنند.
سرمربی سرخپوشان در پایان با طنز و کنایه در مورد اینکه اگر ایران و برزیل با یکدیگر برخورد کنند طرفدار کدام تیم است، گفت: بهتر است به این سوال جواب ندهم
