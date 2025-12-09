دو خارجی پرسپولیس روی لبه تیغ/ تعیین تکلیف لیست مازاد زمستانی اوسمار

به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه‌را سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از عملکرد دو بازیکن خارجی این تیم در چند دیدار گذشته و تمرینات یک ماه اخیر رضایت کافی ندارد. او با وجود استفاده از این بازیکن‌ها در چند بازی تصمیم دارد در نیم فصل برای جدایی آنها تصمیم جدی بگیرد.

یکی از بازیکنان خارجی سرخپوشان که با مبلغ قابل توجهی هم به پرسپولیس آمده است هنوز نتوانسته با تعداد قابل توجهی از بازیکنان تیم ارتباط دوستانه برقرار کند تا احتمال خروج او بیش از پیش در نیم فصل وجود داشته باشد.

با این حال سرمربی پرسپولیس قرار است لیست خروج خود را پس از بازی با تراکتور در یک شانزدهم جام حذفی در اختیار باشگاه قرار دهد. همچنین احتمال می‌رود دو بازیکن دیگر که در فصل جاری کمترین دقایق حضور در ترکیب را نیز داشته‌اند در لیست مازاد قرار بگیرند تا سرخ‌ها در نیم فصل بتوانند بازیکنان مورد نیاز سرمربی را جذب کنند.