  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۴

دستگیری سارق با اعتراف به ۱۱ فقره سرقت در شهرستان بویراحمد

دستگیری سارق با اعتراف به ۱۱ فقره سرقت در شهرستان بویراحمد

یاسوج-فرمانده انتظامی بویراحمد از دستگیری سارق اعتراف به ۱۱ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهمن گرجیان گفت: مأموران کلانتری ۱۴ ولایت بویراحمد در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و در پی وقوع سرقت‌های متعدد در سطح شهرستان با انجام کارهای اطلاعاتی و استفاده از منابع و مخبرین و هماهنگی با مقام قضائی سارق سابقه دار که اقدام به تخریب و سارق مشاعات ساختمانی را شناسایی و دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های اولیه در کلانتری به ۱۱ فقره سرقت مشاعات اعتراف کرد و افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد از شهروندان خواست با نصب تجهیزات حفاظتی و امنیتی از سرقت اموال خود جلوگیری کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق مرکز پیام ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.

کد خبر 6682056

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها