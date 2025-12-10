دستگیری سارق و کشف ۱۵ فقره سرقت در شهرستان بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهمن گرجیان گفت: مأموران کلانتری ۱۲ بویراحمد در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و در پی وقوع سرقت‌های متعدد در سطح این شهرستان با انجام کارهای اطلاعاتی و گماشتن گشت‌های ویژه به صورت آشکارا و پنهان و همچنین استفاده از منابع و مخبرین و هماهنگی با مقام قضائی سارق سابقه‌دار که اقدام به تخریب و سرقت مشاعات ساختمان را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ گرجیان با اشاره به اینکه متهم در بازجویی‌های اولیه در کلانتری به ۱۲ فقره سرقت اعتراف کرد، افزود: پس از تشکیل پرونده متهم به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی بویراحمد از شهروندان خواست با نصب تجهیزات حفاظتی و امنیتی از سرقت اموال خود جلوگیری کنند و در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.