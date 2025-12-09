دستگیری سارق و کشف ۲۰ فقره سرقت در بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهمن گرجیان گفت: مأموران کلانتری ۱۲ گلستان بویراحمد با هدف اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و در پی وقوع سرقت‌های متعدد در سطح شهرستان با انجام کارهای اطلاعاتی و هماهنگی با مقام قضائی، سارق سابقه داری که اقدام به انواع سرقت بود را شناسایی و دستگیر کرد.

وی با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های اولیه در کلانتری به ۲۰ فقره سرقت اعتراف کرد، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد از شهروندان درخواست کرد: با نصب تجهیزات حفاظتی و امنیتی از سرقت اموال خود جلوگیری کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق مرکز پیام ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.