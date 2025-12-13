به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، ارزیابی‌های انجام شده در وزارت کشور نشان می‌دهد، آذربایجان شرقی در شاخص‌های شانزده‌گانه سرمایه‌گذاری، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ عملکرد بهتری نسبت به سایر استان‌ها داشته است.

تهیه فرصت‌های سرمایه‌گذاری، عملکرد مراکز خدمات سرمایه‌گذاری، تبدیل پروژه‌های نیمه‌تمام به بسته سرمایه‌گذاری، اثربخشی در حمایت از واحدهای تولیدی و عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از جمله شاخص‌های ارزیابی عملکرد تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید هستند.

دیگر شاخص‌های مورد بررسی در این ارزیابی، تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری، ایجاد واحدهای تولیدی جدید، احیای واحدهای تولیدی راکد، اجرای طرح روز تسهیل‌گری و فعال‌سازی پروژه‌های متوقف بوده است.

همچنین عملکرد شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت، طرح‌های سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری رسیده، تهیه کیف سرمایه‌گذاری، شناسایی و جذب سرمایه‌گذار، صدور مجوزهای بی نام و شناسایی نواحی عاری از مجوز از دیگر شاخص‌های مورد توجه این ارزیابی بوده است.