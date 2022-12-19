بازگشت چهارباغ به خودرو محوری شایعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شایعه ماشین‌رو شدن دوباره گذر چهارباغ که اخیراً مطرح شده است، اظهار داشت: این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و در دستور کار شورا و شهرداری اصفهان نیست.

وی با بیان اینکه منبع انتشار این شایعه در دست نیست، افزود: در برنامه شورا برای چهارباغ عباسی، این گذر پیاده‌رو با رویکرد فرهنگی و دارای محور تاریخی و باارزش همراه با پویایی و سرزندگی است؛ چراکه نبض حرکت و نشاط همراه با رونق اقتصادی و کیفیت مطلوب کسب‌وکار در این گذر جریان دارد.

شهروندان از گذرچهارباغ استقبال کرده‌اند

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه از زمان پیاده‌رو شدن خیابان چهارباغ عباسی تاکنون، شاهد استقبال شهروندان از این گذر هستیم، گفت: بنابراین هدف شورای اسلامی شهر و شهرداری این است که اگر نهادهای دیگر در رابطه با این گذر نظری دارند، ارائه کنند و چنانچه اجرای برنامه‌های مناسبتی و فرهنگی برای این مکان در نظر گرفته شده است، در یک چارچوب مطلوب اجرا شود تا کیفیت این محور افزایش یابد.

نورصالحی با اشاره به بعضی گلایه‌مندی‌های ایجادشده از ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی در گذر چهارباغ گفت: احتمال می‌رود با توجه به شکایت برخی شهروندان از بروز ناهنجاری‌ها در این گذر، شایعه حاضر به‌وجود آمده باشد؛ بااین‌حال اصلاح وضع موجود نیز نیازمند برنامه‌ریزی فرهنگی است که امیدواریم با کمک و همکاری دیگر دستگاه‌ها، گامی در جهت رفع نگرانی‌های موجود برداریم.

وی با اشاره به شایعه تبدیل شدن فضای اجتماعی گذر فرهنگی چهارباغ به فضای امنیتی ادامه داد: با نگاهی به حوادث و اتفاقات ماه‌های اخیر، با توجه به اینکه افرادی اقدام به برهم زدن نظم و آرامش نه‌تنها در محور چهارباغ، بلکه در کل شهر کردند، طبیعی است که نیروهای نظامی و انتظامی برای ایجاد امنیت در فضای شهر اقدام می‌کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در ماه‌های اخیر، شاهد حوادث ناگواری در اصفهان و دیگر شهرهای کشور بودیم که توسط معاندان و دست‌نشانده‌های آن‌ها رقم خورد و مردم با همکاری نکردن با آن‌ها هوشیارانه و آگاهانه نقشه دشمن را خنثی کردند و جوانانی نیز که فریب این جریان را خورده بودند به مسیر هدایت و روشنگری بازگشتند.

چهارباغ باید به محور گفت‌وگوی مردم تبدیل شود

وی افزود: بنابراین اگر برخورد نیروهای انتظامی با آشوب و ناامنی نام امنیتی به خود بگیرد، این اتفاق در کل شهر رقم خورده است و تمام شهر از این فضای امنیتی متأثر شده است و وظیفه اصلی نیروهای انتظامی در چهارباغ و غیر از آن برقراری نظم و امنیت شهر و شهروندان است؛ بنابراین در این مدت، نیروهای انتظامی و بسیج طعم شهادت و جانبازی را چشیدند، اما اجازه تعرض به سرزمین و آرمان‌های مقدس انقلاب را ندادند.

نورصالحی اظهار کرد: یکی از نقش‌های گذر چهارباغ این است که به محور گفت‌وگوی مردم تبدیل شود؛ همان‌طور که در حال حاضر شاهد ایجاد میزهای گفت‌وگو توسط مدرسه چهارباغ هستیم و تمام اقشار و سنین مختلف با ایجاد گفتمان مؤثر انتقادات و نظرات خود را مطرح می‌کنند؛ بنابراین با توجه به این رویکرد برچسب امنیتی بودن این گذر قابل قبول نیست.