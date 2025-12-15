به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در اظهاراتی اعلام کرد: ایران به ازسرگیری گفت‌وگو با آمریکا علاقه‌مند است و مسکو آماده ارائه حمایت در این مسیر است.

وی همچنین گفت: روسیه و ایران برنامه‌ریزی کرده‌اند و در حال کار برای ساخت واحدهای جدید نیروگاه‌های هسته‌ای هستند.

لاوروف با رد گمانه‌زنی‌ها درباره روابط مسکو و تهران تأکید کرد: کسانی که می‌گویند اگر روابط روسیه و آمریکا بهبود یابد، مسکو ایران را رها خواهد کرد، دروغ می‌گویند.

وزیر امور خارجه روسیه درباره تحریم‌های نفتی آمریکا علیه شرکت‌های نفتی روسی تصریح کرد: تحریم‌های اعمال‌شده علیه لوک‌اویل و روس‌نفت، سرکوب ناعادلانه رقباست.

وی رویکرد اروپا نسبت به جنگ اوکراین را مورد انتقاد قرار داد و گفت: رویکرد اروپا به درگیری اوکراین شبیه رویکرد یک پزشک ناموفق است و اروپا همه فرصت‌ها برای مشارکت در حل‌وفصل بحران اوکراین را نادیده گرفت.

وزیر امورخارجه روسیه افزود: اروپا در بسیاری از موارد منبع همه مشکلات بوده است

لاوروف همچنین اظهار کرد: در اروپا صداهای قدرتمندی درباره دارایی‌های روسیه وجود دارد، اما بروکسل تلاش می‌کند آن‌ها را خاموش کند.

وی درباره سوریه گفت: حمایت آمریکا از گرایش‌های جدایی‌طلبانه در شمال شرق سوریه، یک بمب ساعتی است.

وزیر خارجه روسیه در اظهاراتی تند درباره آلمان گفت: اظهارات فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، مملو از نازیسم و نژادپرستی است و او عادات قدیمی و ژن‌هایی را که از خویشاوندانش به ارث برده، حفظ کرده است.

لاوروف با اشاره به مسائل منطقه‌ای تأکید کرد: تحکیم اصل عدم مداخله کشورهای غیرساحلی دریای خزر در امور این منطقه اهمیت دارد.

وزیر امورخارجه روسیه افزود: روسیه و ایران برنامه‌های جاه‌طلبانه‌ای برای توسعه یک فضای ژئواکونومیک مشترک دارند.

وی در پایان تصریح کرد: همکاری میان ایران و عربستان باید به تقویت امنیت منطقه‌ای منجر شود.