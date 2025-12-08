تایلند، مذاکره با کامبوج را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایلندی «نیشن»، «آنوتین چان‌ویرکول» نخست‌وزیر تایلند اعلام کرد هیچ مذاکره‌ای با کامبوج برای حل‌وفصل مسائل مرزی انجام نخواهد شد.

وی گفت: پاسخ ما، اقدامات ماست که به‌طور شفاف نشان می‌دهد کامبوج نباید حاکمیت تایلند را تهدید کند.

این مقام تایلندی تصریح کرد: از این پس هیچ مذاکره‌ای وجود نخواهد داشت. اگر کامبوج خواهان توقف درگیری هاست، باید مسیر تعیین‌شده از سوی تایلند را دنبال کند.

صبح دوشنبه، ارتش تایلند از حمله هوایی به مواضع ارتش کامبوج در مرز خبرداد. دو طرف، یکدیگر را به نقض آتش بس و شروع درگیری متهم کرده اند.

ازسرگیری درگیری‌ها میان تایلند و کامبوج در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی مدعی شده بود که توانسته به ۸ جنگ ازجمله جنگ میان این دو کشور پایان دهد.

شروع مجدد درگیری‌ها بین تایلند و کامبوج نشان دهنده پوشالی بودن ادعاهای ترامپ درباره ایجاد صلح در جهان با ابزار قدرت است.