درگیری نیروی دریایی تایلند با ارتش کامبوج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایلندی «نیشن»، نیروی دریایی این کشور، عملیات تازه‌ای را در استان مرزی «ترات» برای بیرون راندن نیروهای کامبوجی از این منطقه آغاز کرده است.

براساس ادعای این رسانه تایلندی، عملیات نیروی دریایی این کشور، پاسخی به تحرکات گسترده نظامیان کامبوج در خاک تایلند است.

«پارات راتاناچای‌پان» سخنگوی نیروی دریایی تایلند در این باره گفت: اطلاعات ارتش تایلند حاکی از آن است که نیروها و تجهیزات ارتش کامبوج در قلمرو تایلند مستقر شده‌اند.

او افزود: با وجود خویشتنداری تایلند و تلاش‌های مداوم برای حل موضوع از طریق گفت‌وگو، نیروهای کامبوج، خاک تایلند را ترک نکرده‌اند. برعکس، آن‌ها یگان‌های خود را با نیروهای ویژه، تک‌تیراندازها و سامانه‌های راکت‌انداز تقویت کرده و مواضع و تأسیسات رزمی خود را به‌گونه‌ای ارتقا داده‌اند.

به گفته این مقام نظامی، نیروهای کامبوج، سنگرهای دفاعی حفر کرده، تسلیحات سنگین مستقر کرده‌اند و با استفاده از پهپادها به‌طور مستمر مواضع و تأسیسات نظامی تایلند را رصد می‌کنند.

سخنگوی نیروی دریایی تایلند تأکید کرد: برای حفظ حاکمیت و امنیت کشور، نیروی دریایی سلطنتی تایلند و سایر نهادهای امنیتی، چاره‌ای جز انجام عملیات نظامی برای بیرون راندن نیروهای کامبوجی از قلمرو تایلند نداشتند.

صبح دوشنبه، ارتش تایلند از حمله هوایی به مواضع ارتش کامبوج در مرز خبر داد. دو طرف، یکدیگر را به نقض آتش بس و شروع درگیری متهم کرده‌اند.

ازسرگیری درگیری‌ها میان تایلند و کامبوج در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی مدعی شده بود که توانسته به ۸ جنگ ازجمله جنگ میان این دو کشور پایان دهد.

شروع مجدد درگیری‌ها بین تایلند و کامبوج نشان دهنده پوشالی بودن ادعاهای ترامپ درباره ایجاد صلح در جهان با ابزار قدرت است.