به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه مصری الیوم السابع، ارتش تایلند اعلام کرد نیروهایش حملات هوایی را به منطقه مرزی مورد مناقشه با کامبوج انجام دادهاند؛ اقدامی که نشاندهنده تشدید تنش میان دو کشور در مرز مشترک است.
ارتش تایلند توضیح داد این حملات هوایی، مواضع مشخصی در منطقه مورد مناقشه با کامبوج را هدف قرار داده است تا کنترل نظامی تقویت شود و امنیت در خاک تایلند تضمین گردد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که اختلافات تاریخی میان تایلند و کامبوج بر سر ترسیم مرزها و مالکیت اراضی مرزی ادامه دارد و هشدارهای دیپلماتیک درباره خطر تشدید درگیری نظامی مطرح شده است.
ازسرگیری درگیری ها میان تایلند و کامبوج در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ، در اظهاراتی مدعی شده بود که توانسته به ۸ جنگ ازجمله جنگ میان دو طرف مذکور را پایان دهد. بنابراین، ادعای دونالد ترامپ مبنی بر پایان دادن به ۸ جنگ در مقیاس واقعیات میدانی و گزارشهای مستقل، بیشتر یک عملیات رسانهای و تبلیغاتی است تا یک واقعیت تاریخی.
در موارد متعددی اساساً جنگی وجود نداشته (مانند مصر–اتیوپی یا صربستان–کوزوو) و در برخی دیگر، آتشبسهای شکننده، بدون توافقات نهایی یا حل ریشهای مسائل برقرار شدهاند. ترامپ در تلاش است با بزرگنمایی نقش خود در سیاست خارجی و صلحسازی، چهرهای موفق و صلحطلب از خود به نمایش بگذارد؛ در حالی که این ادعاها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند تا واقعی. بنابراین ادعای پایان دادن به ۸ جنگ در ۸ ماه نهتنها اغراقآمیز، بلکه گمراهکننده است.
نظر شما