به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا امروز سه شنبه در بیانیه‌ای صرفاً به ابراز نگرانی پیرامون ازسرگیری درگیری‌ها میان کامبوج و تایلند بسنده کرد.

وزیر امور خارجه آمریکا در این بیانیه خواستار «توقف فوری خصومت‌ها» شد.

مارکو روبیو در این خصوص اعلام کرد: واشنگتن نگران ادامه درگیری‌ها و تلفات در امتداد مرز کامبوج و تایلند است. قویاً خواستار توقف فوری خصومت‌ها، حفاظت از غیرنظامیان و بازگشت هر دو طرف به اقدامات کاهش تنش مندرج در توافق‌نامه‌های صلح کوالالامپور در ۲۶ اکتبر هستیم.

پیشتر اعلام شده بود که وزارت دفاع ملی کامبوج خبر داد که شمار قربانیان کامبوجی درگیری‌های مرزی با تایلند به ۷ نفر رسید و بیش از ۲۰ نفر نیز به شدت زخمی شدند.

مقامات محلی کامبوج مدعی شدند که در نتیجه تیراندازی ارتش تایلند به مناطق غیرنظامی، از ۸ تا ۹ دسامبر، ۷ شهروند کامبوجی کشته و ۲۰ شهروند دیگر زخمی شدند.

سوراسان کُنگسیری سخنگوی وزارت دفاع تایلند نیز در یک نشست خبری اعلام کرد که تعداد نیروهای تایلندی زخمی شده در درگیری‌ها با ارتش کامبوج از هشت نفر به ۲۹ نفر افزایش یافته است.

صبح دوشنبه، ارتش تایلند از حمله هوایی به مواضع ارتش کامبوج در مرز خبر داد. دو طرف، یکدیگر را به نقض آتش بس و شروع درگیری متهم کرده‌اند.

ازسرگیری درگیری‌ها میان تایلند و کامبوج در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی مدعی شده بود که توانسته به ۸ جنگ، از جمله جنگ میان این دو کشور پایان دهد.

شروع مجدد درگیری‌ها بین تایلند و کامبوج نشان دهنده پوشالی بودن ادعاهای ترامپ درباره ایجاد صلح در جهان با ابزار قدرت است.