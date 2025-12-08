مالزی درباره از بین رفتن توافق صلح کامبوج-تایلند هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، انور ابراهیم نخست وزیر مالزی در پیامی نوشت: شروع دوباره درگیری‌ها بین کامبوج و تایلند می‌تواند تلاش‌های انجام‌شده برای تثبیت روابط این دو کشور همسایه را از بین ببرد.

وی افزود: با توجه به اینکه تایلند و کامبوج شرکای نزدیک مالزی و از اعضای کلیدی اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) هستند، این کشورها باید حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند، کانال‌های ارتباطی را باز نگه دارند و از تمام مکانیسم‌های موجود برای کاهش تنش‌ها استفاده کنند.

نخست وزیر مالزی همچنین برای کمک به بازگشت آرامش به مرزهای تایلند و کامبوج اعلام آمادگی کرد.

انور ابراهیم گفت: اختلافات دیرینه نباید به چرخه‌ای از رویارویی دائمی تبدیل شود. اولویت فوری، توقف درگیری، حفاظت از غیرنظامیان و بازگشت به مسیر دیپلماسی است.

صبح دوشنبه، ارتش تایلند از حمله هوایی به مواضع ارتش کامبوج در مرز خبرداد. دو طرف، یکدیگر را به نقض آتش بس و شروع درگیری متهم کرده اند.

ازسرگیری درگیری‌ها میان تایلند و کامبوج در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی مدعی شده بود که توانسته به ۸ جنگ ازجمله جنگ میان این دو کشور پایان دهد.

شروع مجدد درگیری‌ها بین تایلند و کامبوج نشان دهنده پوشالی بودن ادعاهای ترامپ درباره ایجاد صلح در جهان با ابزار قدرت است.