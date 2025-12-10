وعده دوباره ترامپ برای پایان دادن به جنگ تایلند و کامبوج!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، توافق آتشبسی که از افتخارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود ۲ ماه بیشتر دوام نیاورد و وی اعلام کرد که برای پایان دادن به درگیریهای مرزی میان تایلند و کامبوج، تماس تلفنی برقرار خواهد کرد.
ترامپ در یک تجمع انتخاباتی در پنسیلوانیا مدعی شد: در ۱۰ ماه گذشته، هشت جنگ را پایان دادم!
وی افزود: امروز تنشها در مرز کامبوج-تایلند دوباره آغاز شده و مجبورم تماس بگیرم تا جنگ میان این دو کشور قدرتمند را متوقف کنم!
درگیریهای مرزی بین تایلند و کامبوج باعث آواره شدن بیش از ۵۰۰ هزار نفر در هر دو کشور شده است. هر دو طرف یکدیگر را به نقض توافق آتشبس که در جولای و با میانجیگری ترامپ امضا شده بود، متهم میکنند.
تنشها پس از آن آغاز شد که یک سرباز تایلندی در اثر مینگذاری ارتش کامبوج در ماه نوامبر زخمی شد. پس از این حادثه، تایلند توافق آتش بس را تمام شده اعلام کرد.
تا سهشنبه شب، وزارت دفاع کامبوج از کشته شدن ۹ نفر و زخمی شدن ۲۰ نفر دیگر در درگیریها خبر داد و مقامات تایلند از کشته شدن چهار سرباز و زخمی شدن ۶۸ نفر گزارش دادند.
ازسرگیری درگیریها میان تایلند و کامبوج در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی مدعی شده بود که توانسته به ۸ جنگ ازجمله جنگ میان این دو کشور پایان دهد.
شروع مجدد درگیریها بین تایلند و کامبوج نشان دهنده پوشالی بودن ادعاهای ترامپ درباره ایجاد صلح در جهان با ابزار قدرت است.
